ارتفاع اسعار المحروقات كافة

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98اوكتان 400 ليرة لبنانية وصفيحة الديزل اويل والمازوت الاحمر 300 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 200 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 23700 ليرة لبنانية.

– بنزين 95 اوكتان 23100 ليرة لبنانية.

– ديزل اويل للمركبات 14700 ليرة لبنانية.

– مازوت احمر 14800 ليرة لبنانية.

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14200 ليرة لبنانية.

– قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما 17200 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع ان يستمر الارتفاع في هذه الاسعار الاسبوع المقبل، بعد ان شهد سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي تقلبات كثيرة الاسبوع الماضي، بحيث وصل الى حدود 58 دولارا اميركيا اليوم.