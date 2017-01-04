رجال أعمال فـي السعودية جالوا على الرؤساء الثلاثة

خلقت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المرتقبة مطلع الاسبوع المقبل، الى المملكة العربية السعودية، نشاطا متوازيا بين السفارة السعودية في بيروت ورجال الأعمال اللبنانيين في السعودية، الامر الذي يعكس اجواء اقتصادية ايجابية، تمتد على مساحة الوطن وصولا الى الجالية اللبنانية في المملكة العربية السعودية خصوصا والخليج العربي عموما.

وقد أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع المقبل تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، مشيراً إلى أن عدداً من الوزراء سيرافقونه في الزيارة للبحث مع نظرائهم السعوديين في عدد من المشاريع المشتركة التي تتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين لبنان والمملكة، وذلك خلال استقباله قنصل لبنان العام في جده زياد عطالله مع وفد من رجال الأعمال اللبنانيين في السعودية، في إطار جولة يجريها الوفد على الرئاسات اللبنانية الثلاثة.

وقال القنصل عطالله بأن اعضاء الوفد رغبوا في التأكيد على أهمية الزيارة التي يعتزم الرئيس عون القيام بها للمملكة العربية السعودية، “والتي يراهن عليها اللبنانيون لفتح صفحة جديدة في العلاقات ورفع الحظر المفروض على لبنان ليستعيد ابناء الجالية اللبنانية الشعور بالاطمئنان كما في السابق”.

وعرض عطالله خلال اللقاء اوضاع الجالية اللبنانية في السعودية والانجازات التي حققتها القنصلية هناك في السنوات الاربع الماضية، اضافة الى التحضيرات الجارية لافتتاح مبنى القنصلية العامة في جدة الذي تبرع بتشييده وتجهيزه ابناء الجالية اللبنانية.

وقال الرئيس عون بأن لبنان يعوّل كثيراً على ابنائه في السعودية ليساهموا ايضاً بمشاريع في وطنهم الام الذي يحتاج الى استثماراتهم، معرباً عن تقديره لجهودهم مؤكداً أن العهد يقف الى جانبهم ويدعمهم.

عند الحريري

الى ذلك زار وفد من رجال الاعمال اللبنانيين في جدة، في حضور قنصل عام لبنان في جدة زياد عطالله ورئيس مجلس الاعمال اللبناني السعودي رؤوف ابو زكي، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء أمس في السراي الحكومي.

وفي مستهل اللقاء تحدّث عطالله مهنئا الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة ومما قال: اردنا ان نطلعك على اعمال ونشاطات القنصلية والجالية والتي كان اخرها انشاء مبنى ضخم للقنصلية في جدة بتمويل من رجال اعمال لبنانيين وسعوديين بلغت قيمته الاجمالية حوالى الـ 15 مليون دولار مما مكّنها من ان تكون اهم بعثة للبنان في الخارج، واننا نأمل بان تعود العلاقات بين لبنان والمملكة الى سابق عهدها ورفع تحذير الرعايا السعوديين من المجيء الى لبنان.

ثم تحدّث الرئيس الحريري امام الوفد فقال: إن وجودكم في الخليج امر مهم وحيوي للبنان وانتم قد دفعتم في مرحلة ما ثمن بعض الممارسات السياسية ولكن هذا الانقسام كُسر، وسأعمل لكي لا يعود إن شاء الله، فالبلد اليوم أكثر ارتياحا، سياسيا وحتى نفسيا، ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابا على مختلف الصعد، كما أني أرى أن زيارة فخامة الرئيس ميشال عون إلى المملكة سيكون لها دور كبير، خاصة أن المملكة مهتمة بهذه الزيارة بشكل كبير وهو أيضا أرادها أن تكون أول زيارة له للخارج، وهذا الامر سينعكس إيجابا عليكم إن شاء الله .

وأضاف: نحن سنتابع بشكل متواصل كل الأمور التي تخص اللبنانيين في الاغتراب، وسنقوم بكل ما يلزم لكي نشجع كل المواطنين على العودة الى لبنان والاستثمار فيه والعمل من اجله، ويجب أن نعمل لإعادة الثقة لدى كل اللبنانيين، ونحن نضع خططا لتأهيل مختلف القطاعات من بنى تحتية وكهرباء ومياه واتصالات ومستشفيات ومدارس وغيرها.

وردّاً على اسئلة الحضور قال الرئيس الحريري: اننا في هذه المرحلة في عين العاصفة لذلك عملنا على التوصل الى تسوية من شأنها ان تفعل الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد وترسي الاستقرار خاصة اننا وفخامة الرئيس حريصون على القيام بانجازات مهمة والرئيس نبيه بري متعاون في هذا الاطار الى اقصى الحدود.

بعد الاجتماع تحدّث رئيس الجالية اللبنانية في جدة سمير كريدية، شاكراً الرئيس الحريري على موقفه الشجاع في اعادة دفع الحياة السياسية في لبنان من خلال انطلاقة العهد الجديد.

عند بري

ثم انتقل الوفد الى زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكانت مناسبة لعرض دور اللبنانيين في المملكة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بعد اللقاء تحدّث بإسم الوفد كميل مراد، ومما قال: “بعد ان سمعنا تصريح دولة الرئيس سعد الحريري انه كلف من فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري فإن هذا يعتبر مؤشرا ايجابيا للغاية بالنسبة لنا كرجال اعمال لبنانيين مقيمين في المملكة العربية السعودية، ونحن نقدر الموقف الذي سمعناه كثيرا ونتمنى ان تكون الإنطلاقة الجديدة في العهد الجديد

واضاف: “سمعنا من دولة الرئيس بري ان لبنان هو البلد الاكثر امانا في الوطن العربي لا بل اكثر امنا ايضا من اوروبا، ونحن نشكر دولته ونتمنى لبلدنا المزيد من الازدهار”.

بيان السفارة السعودية

من جهة اخرى، أعلنت السفارة السعودية في لبنان في بيان لها أمس أنها تقوم “بنشاطات وبمبادرات مكثفة ومتنوّعة بغية خلق مناخ إيجابي جديد للعلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية المختلفة”، وأضافت: تم شحن بضائع مختلفة من مرفأ طرابلس بعد إزالة كل المعوقات من قبل مكتب خدمات الأعمال بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال”.

ودعت السفارة “رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في السعودية والمتواجدين في لبنان، إلى زيارة مكتب خدمات الأعمال ظهر “اليوم” في مبنى السفارة لتبادل الآراء حول سبل تقوية العلاقات وإزالة المعوقات”.

واعتبرت ان كل هذه المبادرات والنشاطات تأتي “قبل زيارة الرئيس عون إلى الرياض يوم الإثنين المقبل والتي يعلق الجميع عليها آمالاً كبيرة، كونها تخلق مناخاً جديداً يساعد على استئناف حركة سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان وعودتها إلى وضعها الطبيعي.

كما أعلن رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – السعودية إيلي رزق عن أن زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني “تؤكد دعم الجالية اللبنانية في المملكة لا سيما في جدة، لرئيس الجمهورية ووقوفها الى جانب الحكومة وكل المؤسسات الدستورية”.

وأكد أن “الجالية اللبنانية في الخليج والسعودية أبدت ارتياحاً كبيراً للزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون الى الخليج لا سيما الى السعودية، لما لها من تأثير كبير في إعادة العلاقات بين لبنان وهذه الدول الى طبيعتها وإضفاء أجواء الراحة والطمأنينة لدى اللبنانيين العاملين في الخليج”.