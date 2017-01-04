كبارة تابع قضايا عمالية: لن اوقع اي اجازة عمل لأي أجنبي للعمل في مكان يمكن ان يعمل فيه لبناني

استقبل وزير العمل محمد كبارة صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة “امل” المحامي علي عبدالله على رأس وفد هنأه بتولي مهامه الوزارية، وتم البحث في العديد من القضايا العمالية والنقابية.

الترياقي

كما استقبل كبارة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي برئاسة عبد اللطيف الترياقي، الذي أطلعه على مطالب الاتحاد والمشاكل التي يعاني منها.

وطالب الترياقي باسم الوفد ب”ضرورة تعديل قانون العمل لا سيما لجهة الحالة القانونية بين العامل وصاحب العمل، وان يكون الانضمام الى الضمان حقا مكتسبا لجميع عمال لبنان في مختلف القطاعات”، داعيا الى “تطوير مجالس العمل التحكيمية وتفعيل عمل التفتيش في الوزارة”.

من جهته، اكد كبارة ان “همه الاساسي هو الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية”، مشددا على “انه لن يوقع اي اجازة عمل لأي أجنبي للعمل في مكان يمكن ان يعمل فيه لبناني”.

وجدد التأكيد انه “في صدد وضع خطة عمل لتفعيل دور التفتيش على الاراضي اللبنانية كافة، في اطار منع مزاحمة اليد العاملة اللبنانية” كما اكد العمل على “تطبيق العدالة بين العمال واصحاب العمل”.

كما استقبل كبارة وفدا من بلدية عزقة العكارية ورئيس جمعية كاريتاس في لبنان الاب بول كرم.