اعتصام في راس العين احتجاجا على منافسة العمالة الأجنبية

نفذ أصحاب المهن الحرة وعمال البناء في بعلبك اعتصاما في محلة راس العين في بعلبك، “احتجاجا على منافسة العمالة الاجنبية للعامل اللبناني”.

ورأى المختار محمد احمد عواضة أن “العامل اللبناني لم يعد يجد عملا له بسبب منافسة العمالة الاجنبية، ويعجز عن تأمين مصاريف عائلته في ظل المنافسة من العامل الاجنبي الذي يتلقى المساعدة من الدول المانحة والامم المتحدة من مواد غذائية وتدفئة ومصاريف وبدلات ايجار المنازل، فهو لا يتكلف شيئا وينافس العامل اللبناني، ولا يترك له عملا ويتقاضى بدل العمل ما يساوي 25 في المئة مما يتقاضاه العامل اللبناني”.

وشدد عضو مجلس بلدية بعلبك انطوان ألوف على أن “المنافسة للعمالة الاجنبية وصلت الى حدود لا يمكن تحملها، فبات المطلوب من المعنيين في الدولة والبلدية وضع ضوابط لهذه العمالة وتنظيمها وإعطاء الأولوية للعامل اللبناني وحمايته من البطالة، وإخضاع العامل الأجنبي إلى المعايير التي يخضع لها العامل اللبناني ولحظ المجتمعات المضيفة بالمساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية والجهات المانحة”.