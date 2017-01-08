أخبار اقتصادية

* بدأت جمعية “بسمة” موسم الأعياد هذا العام بإقامة حفل غداء للمسنين في 22 كانون الأول، في مطعم البسمة التابع للجمعية، من جهة أخرى، نظّمت حفلة ميلادية لأطفال بسمة وعائلاتهم في 27 كانون الأول، في بيروت سيتي سنتر بحضور ملكة جمال لبنان للعام 2016 ساندي تابت، وحشد من المشاهير، كما أقامت “بسمة” حفلة ميلادية جمعت فيها حوالى 350 ولدا مع عائلاتهم في جو من الفرح.

* تحتفل فورد، الرائدة في صناعة الشاحنات في أميركا، بإنجاز بارز حيث أصبحت F-Series الشاحنة الأكثر مبيعاً في أميركا على مدى 40 سنة متتالية والمركبة الأكثر مبيعاً فيها طوال 35 سنة على التوالي بدون أي منافس، وقد بلغت مبيعات فورد حتى الآن أكثر من 26 مليون شاحنة منذ كانون الثاني 1977.

* أكد وزير السياحة اواديس كيدانيان “أهمية زيارة الرئيس ميشال عون والوفد المرافق له الى الممكلة العربية السعودية”، ونوّه بالأجواء الايجابية المرافقة لها، آملا في ان “تتمكن الزيارة، كما هو متوقع، من إزالة العراقيل بين لبنان والسعودية ورفع الحظر عن مجيء المواطنين الخليجيين الى لبنان”.