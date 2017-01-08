إقرار مراسيم النفط وترقّب زيارة تاريخية إلى السعودية

بدأ العام 2017 باندفاع إيجابي على الصعد كافة، إذ ظهرت تباشير التوافق السياسي في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، حيث تم التوافق على إقرار مراسيم النفط العالقة منذ أكثر من 3 سنوات، وبذلك يكون لبنان قد خطا رسمياً أولى خطواته على طريق استخراج ثروته النفطية والغازية.

ومن المرتقب أن يسجل الأسبوع الثاني من العام الجديد حدثاً سياسياً قد يغيّر بوصلة الاقتصاد والسياسة في لبنان، وهو زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى المملكة العربية السعودية، وهي الزيارة الاولى لرئيس الجمهورية، في محاولة لإعادة العلاقات اللبنانية السعودية والخليجية عموماً الى سابق عهدها.

زيارة السعودية

وعلمت “اللـواء” بأنّ الهيئات الاقتصادية تعمل جدياً على مواكبة الزيارات، التي سيبدأها رئيس الجمهورية الى عدد من الدول العربية وفي مقدمها السعودية، لما لذلك من أهمية على المستوى الإقتصادي، وهو ما عبر عنه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس بالقول: إنّ الرحلات الرئاسية الى الخارج التي تبدأ بزيارة المملكة العربية السعودية، تهدف إلى ترميم العلاقات الثنائية وتحمل دلالات لا تغيب عن بال أحد، أما من حيث التوقيت، فتأتي في الموجة التفاؤلية التي أثارها المسار الدستوري الأخير انتخاباً وتكليفاً وتأليفاً، وذلك من أجل تأمين العودة الكثيفة للإخوان الخليجيين إلى لبنان، استهلاكاً واستثماراً.

ورأى شماس أنّ الحماسة بدأت تعود تدريجياً الى الاسواق التجارية إنْ لجهة التبضّع، أو القيام ببعض الاستثمارات الاساسية لتحديث مخازن وصالات العرض استباقاً للعودة المرتقبة لشهية المستهلكين في الداخل، وزيارة الإخوان العرب، وهنا التعويل الكبير على زيارة الرئيس عون الى المملكة العربية السعودية.

وإذ ذكّر شماس بأنّ مساهمة الزوّار الخليجيين في الدورة التجارية باتت عضوية، وخصوصاً في المحطات التجارية البارزة لا سيما عيدي الفطر والأضحى وأشهر الصيف وعيدي الميلاد ورأس السنة، قال: يشكّل استهلاك الإخوان العرب من دول مجلس التعاون الخليجي 55% من مجموع استهلاك الاجانب في لبنان استناداً الى ارقام استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وعملية حسابية بسيطة يمكن أن تؤكد أن النشاط العربي رفد النشاط التجاري والاقتصادي بجرعة دعم أساسية.

جولة اقتصادية

وبالعودة الى أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية التي اختتم عليها العام الفائت، فقد سجل المؤشر الاقتصادي الصادر عن “بلوم انفست بنك” في شهر كانون الاول أعلى قراءة له منذ شهر شباط عند 47.0 نقطة، إلا ان المؤشر يبقى دون المستوى الحيادي 50 نقطة الذي يفصل الانكماش عن النمو.

من جهة ثانية، احتل القطاع المصرفي اللبناني المرتبة السادسة عربياً من حيث الموجودات وأشار اتحاد المصارف العربية في دراسة له بهذا الخصوص إلى أن المصارف الخليجية احتلت المراتب الاولى حيث تصدر القطاع المصرفي الاماراتي القائمة اذ ببلغ مجموع الاصول لديه 694.9 ملياراً وحلت السعودية في المرتبة الثانية مع 599.8 مليار دولار، فيما احتلت مصر المرتبة الثالثة تلتها قطر فالكويت ثم لبنان الذي وصلت قيمة الموجودات لدى قطاعه المصرفي الى 195.8 مليار دولار.

وفي أحدث تقارير “فرنسبنك” الاقتصادية فقد حقق لبنان تحسناً في أداء عدد من قطاعاته الاقتصادية عن الفصل الثالث من العام الماضي، فيما تراجع نشاط قطاعات أخرى خلال تلك الفترة، ولم تتحسن ظروف المالية العامة، فيما توسع حجم المديونية العامة على أساس اجمالي وصافي، هذا في الوقت الذي يتواصل فيه ثبات الوضع النقدي ونمو القطاع المصرفي، ويتوسع حجم التدفقات الى لبنان مما يحسن وضعية ميزان المدفوعات.

وأكد التقرير أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة كانا عنصرين في تحسين آفاق الاقتصاد اللبناني، مشيراً الى أن النمو الاقتصادي العام من المقدر أن يتراوح بين 1% و1.7% في عام 2016 و2% و3.3% في عام 2017 اذا تعزز الاستقرار السياسي العام.

أداء القطاعات

وقد شهدت بعض القطاعات الاقتصادية تحسناً في نشاطها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث زاد عدد عمليات البيع العقارية بـ555 عملية، ليبلغ 45,848 عملية في الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 45,293 عملية في الفترة ذاتها من 2015.

وزاد عدد السيّاح بـ120,868 سائحاً، ليبلغ 1,302,655 سائحاً في الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 1,181,787 سائحاً في الفترة ذاتها من 2015، وتوسع عدد المسافرين عبر مطار بيروت – رفيق الحريري الدولي بحوالي 0.35 مليون مسافر، ليبلغ 5.9 ملايين مسافر في الربع الثالث من 2016 مقارنة مع 5.55 ملايين مسافر في الفترة ذاتها من 2015.

وفي المقابل تراجع أداء عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث انكمش عدد رخص البناء بنسبة 2.2% على أساس سنوي، من 10.3 ملايين متر مربع في الأشهر العشرة الأولى من 2015، الى 10 ملايين متر مربع في الأشهر العشرة الأولى من 2016، كما تراجعت قيمة الشيكات المتقاصة 1.2 مليار دولار، لتبلغ 50.6 مليار دولار في الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 51.8 مليار دولار في الربع الثالث من 2015.

المالية العامة

الى ذلك شهدت المالية العامة تدهوراً في أوضاعها في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، حيث زادت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة زيادة النفقات العامة وتراجع الإيرادات العامة، إذ زاد إجمالي الإنفاق بنحو 300 مليون دولار ليبلغ 7.5 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2016، من 7.2 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2015. هذا في الوقت الذي تراجعت فيه إيرادات الدولة بـ200 مليون دولار لتبلغ 5 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2016، من 5.2 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2015. فترتب على ذلك زيادة العجز المالي بـ500 مليون دولار ليبلغ 2.5 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2016، من ملياري دولار في الفترة ذاتها من 2015.