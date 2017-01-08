الـ”بيتكوين” بديل للدولار؟؟

توقع “ساسكو بنك”، صعود قيمة العملة الرقمية “بيتكوين” في عهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى أكثر من 2100 دولار أميركي.

وذكر “ساسكو بنك”، وهو مصرف استثمار إلكتروني دولي، في تقرير بعنوان “التوقعات الصارمة لـ 2017″، أن الزيادة المتوقعة في الإنفاق المالي من قبل إدارة ترامب ستتسبب في زيادة العجز في الميزانية من 600 مليار دولار إلى ما بين 1.2 و 1.8 تريليون دولار.

وسيؤدي ذلك إلى تسجيل ارتفاع حاد وسريع في مستويات النمو والتضخم، ما سيجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تسريع موجة الصعود، في وقت سيسجل فيه الدولار الأميركي مستويات قياسية جديدة.

وسيتسبب ذلك، وفق التقرير، بحدوث تأثير متدرج في الأسواق الناشئة، وخاصة الصين التي بدأت تبحث عن بدائل لنظامها الخاص بالنقود الورقية المدعومة بالدولار الأميركي، وكذلك اعتمادها المفرط على السياسة النقدية الأميركية.