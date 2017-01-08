حملة “سكّر خطك” تضيء على مطالب الجمهور

يبدو أنّ حملة “سكّر خطك”، التي تمثّلت بالدعوة إلى إقفال الخطوط الخليوية للشركتين “ألفا” و”تاتش” ليوم واحد، نجحت في إيصال الرسالة الى المعنيين في ملف الاتصالات، إذ أعرب وزير الاتصالات جمال الجرّاح عن تفهّمه لمطالب الشباب بتمديد صلاحية الخطوط مسبقة الدفع.

الجراح

ولفت الجراح في بيان له أمس إلى أنّ فترة توليه مسؤولية الوزارة لم تتعد العشرة أيام، كما أنّه أحال هذه المطالب الى الأقسام المختصة في شركتَيْ الخليوي، لإيداعه تقريراً مفصّلاً حول هذا الموضوع، مؤكدا أنّه منذ اليوم الأول له في الوزارة، يعمل على تحسين خدمات الانترنت مع فريق من المختصين، لإيجاد الحلول السريعة ووضع خطة لحلول نهائية.

مطالب الحملة

وكان ناشطو مرصد الحراك المدني توجّهوا إلى الوزير الجرّاح بكتاب مفتوح، طالبوه فيه بـ”المساهمة برفع الظلم التاريخي اللاحق بالشعب اللبناني جراء قطاع الإتصالات الخلوية في لبنان”.

وعرض الكتاب المطالب الآتية: أولا: الخطوط المسبقة الدفع:

1- نطالب الوزارة بجعل صلاحية الخطوط المسبقة الدفع عاما كاملا من تاريخ التأسيس، إلا أن أراد صاحبه باختياره الإلغاء، بحيث تلغى كليا فكرة التشريج الشهري الظالمة.

2- نطالب بتجزئة الدقائق إلى ثوان، واحتساب كلفة المكالمة الحقيقية، بحيث لا يكون كسر الدقيقة دقيقة كاملة، لأن هذه عملية نصب موصوفة، فالاتصال الذي مدته دقيقة و10 ثوان لا يعني مطلقا أن مدته دقيقتان.

3- إعادة النظر بتسعيرة دقيقة التخابر المحلي، فمن المعيب أن يدفع المواطن اللبناني أعلى كلفة تخابر في الشرق الأوسط، وهي من بين الأعلى في العالم.

4- نطالب بتحسين نوعية الإنترنت بالجيلين الثالث والرابع، فمن المخزي والمعيب ألا تتمكن من إجراء مكالمة كاملة عبر تقنية الجيل الثالث.

5- نطالب بتحسين نوعية الإرسال وجودة المخابرة، ونشر محطات البث وإعادة البث في كل المناطق اللبنانية.

6- نطالب أن تسعّر الوحدات بالليرة اللبنانية وليس بأي عملة أخرى.

ثانيا: الخطوط الثابتة:

1- نطالب بأن تكون الفاتورة الشهرية بالليرة اللبنانية.

2- نطالب بأن تصل الفاتورة للمواطن في آخر يوم من الشهر، ويمنح فترة لا تقل عن العشرين يوما لتسديدها.

3- نطالب بإلغاء رسم الإشتراك الشهري، أو بالحد الأدنى تخفيضه من 22 ألف وخمسماية ليرة، إلى ما لا يتجاوز 10 آلاف ليرة.

4- نطالب بإلغاء احتساب كسر الدقيقة دقيقة، واحتساب المدة الزمنية للمخابرة بالثواني.

5- نطالب بإلغاء الرسم على خدمة clip التي تتيح للمشترك رؤية رقم المتصل به.

6- نطالب بإلغاء رسم إعادة وصل الخط (15000)، والإكتفاء بحظر إتصال المشترك (وليس التلقي) إذا لم يسدد فاتورته المستحقة.

7- نطالب بإلغاء الصيغة الإحتكارية للشركتين اللتين تحتكران سوق الإتصالات في لبنان، وفتح السوق أمام المنافسة، إستجابة لمندرجات إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.