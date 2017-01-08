كبارة لوفود نقابية: حريص على اليد العاملة اللبنانية

استقبل وزير العمل محمد كبارة وفداً من وكالة “الأونروا” برئاسة مديرها في الشمال أسامة بركة، عرض له الوضع الفلسطيني في مخيمات الشمال، خصوصا ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد والمراحل التي تم إنجازها “والحاجة لتخصيص اعتمادات اضافية لانجاز ما تبقى من مراحل اعادة اعمار المخيم، والتي تحتاج لمبلغ 105 ملايين دولار كفيلة بإنجاز الـ30 في المئة المتبقية واتمام عملية اعادة الاعمار بالكامل”.

من جهته، أكد كبارة اهتمامه بهذا الملف، ومتابعته لمختلف جوانبه مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “لما له من أهمية انسانية واجتماعية لجهة تأمين الاستقرار للمخيم ومحيطه، والعمل مع المانحين للايفاء بالتزاماتهم المعلنة”.

ونوّه بما سمعه من الوفد “عن ايفاء المملكة العربية السعودية بالتزاماتها بالكامل، لا بل بأكثر من ذلك”، معتبرا ان “هذا ليس بغريب على مملكة الخير، التي لم تبخل يوما بالمساعدة حيث يتطلب الأمر ذلك”.

وكان كبارة قد التقى وفدين من نقابة عمال مصفاة البداوي برئاسة أحمد فيتروني ونقابة عمال المصب برئاسة بسام عيسى، وبحث معهما في شؤون نقابية ومطالب استشفائية، مؤكدا حرصه “على حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، وقراره بعدم توقيع أي اجازة استخدام لأي موقع يمكن ان يشغله لبناني”، وطلب من الوفدين النقابيين رفع مذكرة بمطالبهما لمتابعتها مع الجهات المعنية.

كذلك استقبل وفدا من قيادة “الجماعة الاسلامية” في طرابلس والشمال برئاسة المسؤول السياسي في طرابلس ايهاب نافع، وتخلل اللقاء بحث في المستجدات على الساحة اللبنانية وفي شؤون طرابلسية وشمالية مختلفة.