ما هي مرتبة لبنان في قطاع الأعمال 2017؟

أصدَرَت مَجَلة “فوربس” قائمَتَھا السنويّة لـ”أفضل الدول لقطاع الأعمال لِعام 2017″ والذي تقوم من خِلاله بتصنيف وترتيب الدول بحسب مدى جذبھا وإستقطابھا لإستثمارات رؤوس الأموال.

وقد أظھر لبنان أداءاً ضعيفاً على لائحة مَجلّة “فوربس” للعام 2017، بِحيْث حلَّ في المرتبة 11 بيْن دول المنطقة والـ 92 على الصّعيد العالمي.

وحلَّت الإمارات العربيّة المتّحدة في المرتبة الأولى إقليمياً مع ترتيب عالمي ھو الـ 33، أمّا المرتبة الثانية إقليميّاً فكانت لصالح المغرب (ترتيب عالمي: 51) في حيْن جاءت عُمان ثالثة (ترتيب عالمي: 52)، قطر رابعة (ترتيب عالمي: 54)، والبحريْن خامسة (ترتيب عالمي: 60) بعْدَھا بالتتالي.

وبالنسبة الى الترتيب العالمي، تصدّرت السويْد القائمة للمرّة الأولى وذلك نتيجة السياسات المتَّبعة فيھا خلال العقْدَيْن المنصرمَيْن والتي ترتكز على مبدأي رفع بعض القيود وتعديْل البعض منھا من جھة وخفْض مصاريف الدولة من جھة أُخرى.

وبالرغم من ذلك، يبقى النمو الإقتصادي لدولة السويْد المُتَوَقَّع أن يَصِل إلى 4.2% للعام 2016 من المُعَدَّلات الأعلى بيْن دول العالم المتقّدمة.

أما الثانيةً في الترتيب العالمي فكانت نيوزيلندا وھي الدولة التي تتمتّع بإقتصاد ديناميكي حرّ كما وتشھد إرتفاعاً مستمراً في مشاريع الخصخصة وھما العاملان الأساسيان اللذان ساعداھا في إحراز ھذه المرتبة.

بعد نيوزيلندا، جاءت كلٌ من ھونغ كونغ، إيرلندا، والمملكة المتّحدة بالتتالي.

إصدار “فوربس” ھو الحادي عشر من نوعه، شمل 139 دولة حُدِّدَ ترتيبھا بناءاً على متوسِّط 11 عاملاً تم درسُھا في كلٍّ من الدول وھي كالتالي: حقوق الملكية، الإبتكار، السياسة الضريبية، التكنولوجيا، الفساد، الحريّة (الشخصيّة، التجاريّة، والنقدية)، البيروقراطية، حماية المستثمرين، وأداء سوق الأسھم.