تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات خلال شهر ت1 الماضي

أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر تشرين الأول من العام 2016. مع الإشارة الى أن مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر العشرة الاولى من العام 2016 بلغ 2 مليار و117 مليون دولار أميركي (د.أ.) مقابل 2 مليار و505 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 و2 مليار و657 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2014، أي بانخفاض ونسبته 15.5% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 20.3% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 1 و11).

كما تجدر الاشارة الى ان المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر العشرة الاولى من العام 2016 بلغ 211.7 مليون د.أ مقابل 250.5 مليون د.أ خلال العام 2015، و265.7 مليون د.أ خلال العام 2014.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الاشهر العشرة الاولى من العام 2016 نحو 197.7 مليون د.أ. مقابل 205.9 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 و230.1 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2014 أي بانخفاض ونسبته 4% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 14.1% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 17 و18)

1 – الصادرات الصناعية خلال شهر تشرين الأول من العام 2016

بلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر تشرين الأول من العام 2016 ما قيمته 220 مليون د.أ. مقابل 255.3 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الأول من العام 2015 و269.1 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الأول من العام 2014 أي بانخفاض وقيمته 35.2 مليون د.أ. ونسبته 13.8% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض وقيمته 49.1 مليون د.أ. ونسبته 18.2% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 1).

1 – 1 أهم المنتجات المصدَّرة

إحتلت صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائيةخلال شهر تشرين الأول من العام 2016 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 46.9 مليون د.أ. وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 6.6 مليون د.أ.، تليها منتجات الصناعات الكيماويةبقيمة 40.8 مليون د.أ.، واحتلت تركيا صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 5 مليون د.أ.، ثم منتجات صناعة الاغذية بقيمة 40.4 مليون د.أ. وتصدرت سوريا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 8.5 مليون د.أ. ثمالمعادن العادية ومصنوعاتهابقيمة 20.5 مليون د.أ. (جدول رقم 2، 4، 6، 8، 10 ولمزيد من التفاصيل جدول رقم 15 و16)

1- 2 المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات ارتفاعا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:

1-2-1معدات نقل ارتفعت قيمتها من 1.8 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الأول من العام 2015 الى 2.5 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى كل من الامارات العربية المتحدة وايران والغابون مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 0.8 مليون د.أ. (جدول رقم 3 و4).

1-2-2 مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت ارتفعت قيمتها من 1.8 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الأول من العام 2015 الى 2.3 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). انخفضت صادرات هذا المنتج الى كل من الكونغو والامارات العربية المتحدة فيما ارتفعت هذه الصادرات الى كل من قطر والمملكة العربية السعودية والغابون والولايات المتحدة الاميركية مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 0.5 مليون د.أ. (جدول رقم 5 و6).

1-3 المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات انخفاضاً ملحوظاً للصادرات من المنتجات التالية:

1-3-1المعادن العادية ومصنوعاتهاانخفضت قيمتها من 28.3 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الأول من العام 2015 الى 20.5 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى تركيا فيما انخفضت هذه الصادرات الى كل من الامارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا والهند وايطاليا مما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 7.9 مليون د.أ. (جدول رقم 7 و8)

1-3-2 الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية انخفضت قيمتها من 53.3 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الأول من العام 2015 الى 46.9 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الأول من العام 2016 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى كل من الكويت وسوريا فيما انخفضت هذه الصادرات الى كل من العراق والامارات العربية المتحدة ونيجيريا وانغولا والجزائر مما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 6.3 مليون د.أ. (جدول رقم 9 و10)

1-4 السوق الرئيسية للصادرات

1-4-1 السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول

شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها118.8 مليون د.أ. أي ما نسبته 54% من مجموع الصادرات الصناعية بينما احتلت الدول الاوروبية المرتبة الثانية اذ استوردت ما نسبته 15% ومن ثم الدول الافريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 12.3% تليها الدول الاسيوية غير العربية بما نسبته 11.3?. ومن أبرز المنتجات المصدَّرة الى الدول العربية: الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 31.1 مليون د.أ.، منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 17.7 مليون د.أ.، منتجات صناعة الاغذية بقيمة 23.1 مليون د.أ. (جدول رقم 12).

1-4-2 السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول

بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت المملكة العربية السعودية لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 21.5 مليون د.أ. أي ما يوازي 9.8% من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية واحتلت سوريا المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 19.3 مليون د.أ. أي ما يوازي 8.8% تليها الامارات العربية المتحدة حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 19.1 مليون د.أ. أي ما يوازي 8.7%. (جدول رقم 13)

وقد تم خلال هذا الشهر التصدير الى 45 دولة أوروبية، 43 دولة افريقية غير عربية، 28 دولة آسيوية غير عربية، 25 دولة اميركية، 19 دولة عربية و5 دول أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزعة كما يلي: 12 دولة عربية، 10 دول اوروبية، 8 دول افريقية غير عربية، 4 دول آسيوية غير عربية، و3 دول اميركية ودولة اوقيانية. (جدول رقم 14)

2. واردات الآلات والمعدات الصناعية

بلغ مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية في شهر تشرين الأول من العام 2016 نحو 14.5 مليون د.أ.، مقابل 16.5 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 و17.7 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2014 أي بانخفاض ونسبته 12.1% مقارنة مع العام 2015 وانخفاض ونسبته 17.7% مقارنة مع العام 2014. (جدول رقم 17و18)

وقد تصدرت الصين لائحة البلدان المصدرة للآلات والمعدات الصناعية إلى لبنان، حيث بلغت قيمتها خلال هذا الشهر حوالي 3.8 مليون د.أ. تليها ايطاليا بحوالي 2.1 مليون د.أ. ومن ثم المانيا بحوالي 1.9 مليون د.أ. (جدول رقم 18)

2-1 توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستوردة بحسب بلد المنشأ والنشاط الصناعي

إحتلت واردات الآلات للصناعات الغذائيةالمرتبة الاولى، إذ بلغت قيمتها 2.7 مليون د.أ. وتصدرت الصين لائحة البلدان المُصدِّرة لهذا المنتج الى لبنان إذ صدَّرت ما قيمته 0.8 مليون د.أ.، تليها واردات الآلات لصناعة المطاط واللدائنبقيمة 2 مليون د.أ.، واحتلت كندا صدارة الدول المُصدِّرة لهذا المنتج بقيمة 0.8 مليون د.أ.، فالآلات لصناعة المنتجات المعدنية بقيمة 0.9 مليون د.أ. (جدول رقم 19)

جدول رقم 3 – صادرات معدات النقل حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الأول من العام 2015

البلد المصدَّر إليه مالي العراق الاردن السينيغال الامارات العربية المتحدة فرنسا الجماهيرية الليبية الغابون

القيمة بآلاف الدولارات 235 181 156 137 111 98 75 72

جدول رقم 4- صادرات معدات النقل حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه الامارات العربية المتحدة ايران مالي سوريا الغابون السينيغال المانيا انغولا

القيمة بآلاف الدولارات 469 327 235 185 165 137 133 98

جدول رقم 5- صادرات من حجر جبس اسمنت حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الأول من العام 2015

البلد المصدَّر إليه قطر الكونغو الامارات العربية المتحدة العراق الكويت المملكة العربية السعودية ساحل العاج غينيا

القيمة بآلاف الدولارات 291 229 187 150 135 132 66 58

جدول رقم 6- صادرات من حجر جبس اسمنت حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه قطر المملكة العربية السعودية الغابون الولايات المتحدة الاميركية العراق الكويت الامارات العربية المتحدة غينيا

القيمة بآلاف الدولارات 1,075 227 138 110 104 90 79 63

جدول رقم 7 – صادراتالمعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الأول من العام 2015

البلد المصدَّر إليه الامارات العربية المتحدة جمهورية كوريا الهند ايطاليا تركيا نيجيريا العراق الاردن

القيمة بآلاف الدولارات 5,690 5,637 2,314 2,062 1,323 1,047 887 876

جدول رقم 8 – صادراتالمعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه تركيا جمهورية كوريا بلغاريا اليابان ايطاليا المملكة العربية السعودية الهند الصين

القيمة بآلاف الدولارات 4,739 3,203 1,066 1,023 901 782 713 700

جدول رقم 9 – صادراتالآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الأول من العام 2015

البلد المصدَّر إليه العراق المملكة العربية السعودية الجزائر انغولا الامارات العربية المتحدة نيجيريا قطر سوريا

القيمة بآلاف الدولارات 6,876 6,749 4,766 2,803 2,732 2,591 2,206 2,094

جدول رقم 10- صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية العراق الكويت الجزائر سوريا انغولا الامارات العربية المتحدة قطر

القيمة بآلاف الدولارات 6,595 5,169 4,584 4,550 2,914 2,559 2,265 2,180

جدول رقم 12- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج المصدَّر وتكتلات الدول خلال شهر تشرين الأول من العام 2016

الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

الغير عربية الدول الأميركية الدول الأفريقية

الغير عربية مختلف* المجموع

منتجات المملكة الحيوانية 189 33 45 83 350

منتجات المملكة النباتية 2,015 470 100 420 569 423 3,998

شحوم ودهون وزيوت 1,015 584 45 156 492 176 2,468

منتجات صناعة الأغذية 23,118 5,919 835 3,945 4,210 2,015 311 40,353

منتجات معدنية 514 65 10 10 64 240 903

منتجات الصناعة الكيماوية 17,753 8,423 33 5,746 4,663 3,836 296 40,750

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 9,615 1,083 24 575 44 2,581 131 14,053

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها 559 349 104 40 1,052

خشب ومصنوعاته 660 57 41 132 890

ورق وكرتون ومصنوعاتهما 8,413 1,022 1 373 78 1,420 44 11,351

مواد نسيجية ومصنوعاتها 4,595 2,383 71 496 335 534 137 8,551

أحذية، أغطية رأس، ريش 352 24 60 69 506

مصنوعات من حجر جبس اسمنت 1,607 112 10 18 112 480 2,340

لؤلؤ، أحجار كريمة وشبه كريمة، معادن

ثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) 7,649 3,897 662 1,768 1 2 13,979

معادن عادية ومصنوعاتها 2,819 4,322 16 10,474 492 2,238 90 20,452

آلات وأجهزة ومعدات كهر بائية 31,139 3,052 1,362 185 10,506 685 46,928

معدات نقل 779 384 40 330 55 952 1 2,540

أدوات وأجهزة للبصريات 550 402 17 31 96 218 1,314

أسلحة وذخائر .

سلع ومنتجات مختلفة 5,424 334 5 20 64 1,417 7,263

المجموع 118,764 32,914 1,180 24,769 13,194 27,065 2,156 220,041

الأرقام المبينة أعلاه هي بآلاف الدولارات

*يشمل “مختلف” البضاعة المصدرة إلى السوق الحرة وتلك التي تزود بها السفن والطائرات.

جدول رقم 13- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الأول من العام 2016

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية سوريا الامارات العربية المتحدة العراق تركيا الاردن الكويت قطر

القيمة بآلاف الدولارات 21,507 19,325 19,101 16,682 14,438 8,942 7,903 7,778

البلد المصدَّر إليه الجزائر ايطاليا المملكة المتحدة الولايات المتحدة الاميركية ساحل العاج الاوروغواي فرنسا مصر

القيمة بآلاف الدولارات 6,762 6,388 5,987 5,757 5,370 4,592 3,577 3,518

البلد المصدَّر إليه انغولا جمهورية كوريا المانيا الكونغو نيجيريا هولندا ايران كندا

القيمة بآلاف الدولارات 3,468 3,253 2,356 2,333 2,281 2,206 1,899 1,823

جدول رقم 14- توزيع البلدان المصدَّر إليها حسب تكتلات الدول وقيمة الصادرات خلال شهر تشرين الأول من العام 2016

قيمة الصادرات (مليون د.أ.) الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

غير العربية الدول الأميركية الدول الإفريقية

غير العربية المجموع

[0-1[ 7 35 4 24 22 35 127

[1-5[ 4 8 1 3 2 7 25

[5-10[ 4 2 1 1 8

[10-15[ 1 1

أكثر من 15 مليون د.أ. 4 4

المجموع 19 45 5 28 25 43 165

جدول رقم 15- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الأول من العام 2016

منتجات المملكة الحيوانية اليمن الامارات العربية المتحدة انغولا السويد قطر الولايات المتحدة الاميركية الكويت الكونغو

القيمة بآلاف الدولارات 81 52 50 33 29 27 16 14

منتجات المملكة النباتية الاردن المملكة العربية السعودية تركيا الولايات المتحدة الاميركية مصر كندا هولندا افريقيا الجنوبية

القيمة بآلاف الدولارات 765 464 420 276 274 257 200 133

شحوم ودهون وزيوت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الاميركية البرتغال الكويت الامارات العربية المتحدة هولندا كندا تركيا

القيمة بآلاف الدولارات 353 293 244 188 182 171 143 138

منتجات صناعة الاغذية سوريا المملكة العربية السعودية العراق تركيا الولايات المتحدة الاميركية قطر الامارات العربية المتحدة الكويت

القيمة بآلاف الدولارات 8,507 4,242 3,373 3,343 2,703 1,626 1,601 1,245

منتجات معدنية سوريا تموين بواخر بلجيكا ايطاليا المملكة العربية السعودية سيراليون الكويت كندا

القيمة بآلاف الدولارات 472 240 35 24 21 16 16 10

منتجات الصناعات الكيماوية تركيا ايطاليا الامارات العربية المتحدة الاوروغواي العراق ساحل العاج الاردن المملكة العربية السعودية

القيمة بآلاف الدولارات 4,984 4,718 4,494 4,398 3,170 2,719 2,714 2,707

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته سوريا العراق المملكة العربية السعودية الاردن ساحل العاج مصر الكونغو تونس

القيمة بآلاف الدولارات 4,041 1,763 1,222 644 638 488 485 457

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها الامارات العربية المتحدة البحرين البرتغال مصر تركيا ايطاليا فرنسا المملكة المتحدة

القيمة بآلاف الدولارات 208 186 131 99 98 51 40 36

جدول رقم 15 -(تابع) توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الأول من العام 2016

خشب ومصنوعاته الاردن قطر سوريا العراق الامارات العربية المتحدة الولايات المتحدة الاميركية ايطاليا المملكة العربية السعودية

القيمة بآلاف الدولارات 214 207 60 59 57 38 37 33

ورق وكرتون ومصنوعاتهما العراق سوريا الجزائر مصر المملكة العربية السعودية الاردن المغرب الامارات العربية المتحدة

القيمة بآلاف الدولارات 1,846 1,110 953 947 914 565 475 436

المواد النسيجية ومصنوعاتها الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية سوريا قطر سويسرا فرنسا تركيا الاردن

القيمة بآلاف الدولارات 1,195 772 738 535 526 438 423 396

أحذية، أغطية رأس، ريش المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة تركيا الكويت الكونغو الاردن فولتا العليا قطر

القيمة بآلاف الدولارات 160 84 57 40 33 32 15 15

لؤلؤ، احجار كريمة وشبه كريمة، معادن ثمينة* الامارات العربية المتحدة المملكة المتحدة الولايات المتحدة الاميركية الاردن المملكة العربية السعودية سويسرا تايلاند عمان

القيمة بآلاف الدولارات 5,522 3,239 1,768 836 834 496 469 324

ادوات واجهزة للبصريات الامارات العربية المتحدة مختلف المانيا فرنسا سويسرا سوريا قطر الولايات المتحدة الاميركية

القيمة بآلاف الدولارات 352 218 155 121 107 66 52 31

سلع ومنتجات مختلفة المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الجزائر العراق قطر ساحل العاج نيجيريا فرنسا

القيمة بآلاف الدولارات 2,107 1,318 557 419 404 268 230 210

*(دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي والتي بلغت قيمتها هذا الشهر 59 مليون د.أ)

*صنفت الآلات والمعدات في هذا الجدول بحسب القطاعات الصناعية العائدة لها في حين تضمن البند “مختلف” الآلات والمعدات التي من الممكن استعمالها في قطاعات عدة.