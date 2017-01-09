حركة مرفأ بيروت: دخول 6 بواخر ومغادرة 4

رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 25 باخرة،منها 6 بواخر جديدة حملت 107472طنا،فيما غادرت 4 بواخر، وينتظر وصول 3 بواخربحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.

البواخر الجديدة:

اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري

علي ك 7 5250 قمحا الاتحاد اللبناني للشحن

ام اس سي كلوريندا 16 22800 / 1890 مستوعبا ميديترانيان شيبينغ

مايرا 16 9000 / 550 مستوعبا ميديترانيان شيبينغ

مارينا 16 6750 / 250 مستوعبا ميريت شيبينغ

انوار افريقيا الدورة 29556 فيول اويل ارابمار

هيستريا كراون الدورة 34116 بنزينا ومازوتا توفيق غرغور

البواخر التي غادرت:جيريت برارن ، يوني فينيكس ، هيستريا اغاتا ، مارينا .

البواخر المنتظرة :

اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري

كوانتوم الاسكندرون 5000 حديدا باناكو

فانتو دي ميسترال امبارلي 2751 / 132 مستوعبا غريب شيبينغ

فانتو دي ليفانتي امبارلي 1473/ 100 مستوعب غريب شيبينغ