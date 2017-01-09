حركة مرفأ بيروت: دخول 6 بواخر ومغادرة 4

رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 25 باخرة،منها 6 بواخر جديدة حملت 107472طنا،فيما غادرت 4 بواخر، وينتظر وصول 3 بواخربحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.
البواخر الجديدة:
اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري
علي ك 7 5250 قمحا الاتحاد اللبناني للشحن
ام اس سي كلوريندا 16 22800 / 1890 مستوعبا ميديترانيان شيبينغ
مايرا 16 9000 / 550 مستوعبا ميديترانيان شيبينغ
مارينا 16 6750 / 250 مستوعبا ميريت شيبينغ
انوار افريقيا الدورة 29556 فيول اويل ارابمار
هيستريا كراون الدورة 34116 بنزينا ومازوتا توفيق غرغور
البواخر التي غادرت:جيريت برارن ، يوني فينيكس ، هيستريا اغاتا ، مارينا .
البواخر المنتظرة :
اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري
كوانتوم الاسكندرون 5000 حديدا باناكو
فانتو دي ميسترال امبارلي 2751 / 132 مستوعبا غريب شيبينغ
فانتو دي ليفانتي امبارلي 1473/ 100 مستوعب غريب شيبينغ