كبارة التقى المديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية ووفدين من النهار وحملة جنسيتي لي ولأسرتي

استقبل وزير العمل محمد كبارة، في مكتبه صباح اليوم، المديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية الدكتورة ربى جرادات، وجرى البحث في مشاريع التعاون بين وزارة العمل والمنظمة، وفي امكانية استقبال لبنان لمؤتمر “مستقبل العمل” الذي تشارك في 13 دولة عربية في اذار المقبل.

كذلك تطرق البحث الى المشاريع التي تنفذها المنظمة في ما يتعلق بالبنى التحتية وتأهيلها ولا سيما في المناطق التي تأثرت بوجود النازحين السوريين في الشمال وجبل لبنان وبعلبك.

واكدت الدكتورة جرادات “العمل على المساعدة في تطوير وزارة العمل، والاستمرار في برنامج العمل اللائق الذي يهدف الى خلق فرص عمل للبنانيين”.

موظفو النهار

كما استقبل الوزير كبارة وفدا من لجنة موظفي جريدة “النهار” الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ عدة اشهر. وقد وعد الوزير بمتابعة قضيتهم مع المعنيين”.

حملة جنيستي

والتقى وزير العمل وفدا من حملة “جنسيتي لي ولأسرتي”، ضم: اقبال مراد دوغان، كريمة شبو ومنى حداد، عرض له عددا من الشكاوى التي وردت الى الحملة في ما يتعلق بصرف او التهديد بصرف اولاد او ازواج لبنانيات متأهلات من غير لبنانيين بحجة قرار الوزارة بضبط عمل الاجانب.

واكد الوزير كبارة للوفد “التزام وزارة العمل بالقوانين والقرارات السابقة التي صدرت بخصوص الاجانب المولودين في لبنان والمتأهلين من لبنانيات”، مشيرا الى “ان الوزارة ستعمل لتنظيم وتسهيل العمل لهم باعتبار ان لهم مع اللبنانيين افضلية العمل”.