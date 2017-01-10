السيارة رقم 100 ألف من انتاج مازيراتي في مصنع جيوفاني اغنيلي

احتفل مصنع جيوفاني اغنيلي في غروكلياسكو ايطاليا، حيث يتم تصنيع سيارة السيدان الرياضية غيبلي والليموزين كواتوبورته، بإنتاجه السيارة رقم 100 ألف وهي عبارة عن كواتروبورته بيضاء اللون طراز 2017 مزوّدة بمحرك ست اسطوانات بسعة 3 ليتر مشحون بتوربو مزدوج يولّد 350 حصان.

وفي المناسبة عبّر ألفريدو ألتفيلا ، مدير عام العمليات بمجموعة فيات كرايسلر (FCA) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن شكره لجميع العاملين في المصنع الذين كرّسوا وقتهم لكي يصبح هذا المصنع مركزاً متميزاً لإنتاج السيارات ليس فقط لشركة مازيراتي بل أيضاً لكامل مجموعة فيات كرايسلر.

وأضاف ألتفيلا بأن “النمو الهائل في الانتاج لعلامة مازيراتي في السنوات الأخيرة يعود الى هذا المصنع. فالجيل السادس من سيارات الكواتروبورته الذي يتم انتاجها تحديداً في غروكلياسكو هو الأكثر مبيعاً مقارنة بسابقاتها، أضف إلى ذلك أنه تم تصنيع 70 ألف وحدة تقريباً من سيارة الغيبلي في خلال السنوات الثلاث الماضية وبذلك أصبحت هذه الأخيرة من سيارات المازيراتي الأكثر نجاحاً عبر تاريخها”. “كما أن النساء والرجال العاملين في هذا المصنع يدركون جيداً كيفية تصنيع هذه السيارات، نظراً لكون معظمهم قد عمل على تدريب زملائه خلال مرحلة انطلاق انتاج وتركيب سيارة الليفانتي الرباعية الدفع الجديدة.”

تعتبر مازيراتي اليوم رمزاً ايطالياً حقيقياً سواء من جهة الإبداع في التصميم، الشغف، الإبتكار والأسلوب المتميّز، بالإضافة إلى القيم التي تعكسها في مجموعة سياراتها المتنوعة. وبفضل مزجها بين المهارة الفنية والابداع التكنولوجي والإهتمام الدقيق بالتفاصيل، تمكنت مازيراتي من تصميم السيارات التي تبهر الحواس بشخصيتها الايطالية الفريدة.

تجدر الاشارة إلى أنه يتم انتاج مجموعة سيارات الليفانتي في ثلاث مصانع مختلفة: الغيبلي والكواتروبورته في جيوفاني اغنيلي في غروكلياسكو، الليفانتي في ميرافيوري في تورين، أما الغران توريسمو والغران كابريو يتم تصنيعها في فيالو شيرو مينوتي في مودينا.