حركة مرفأ بيروت: دخول باخرة واحدة ومغادرة 4

رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 22 باخرة،منها باخرة واحدة جديدة حملت 11250 طنا،فيما غادرت 4 بواخر، وينتظر وصول 10 بواخربحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.

البواخر الجديدة:

اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري

هيدرا 16 11250 / 650 مستوعبا ميريت شيبينغ

البواخر التي غادرت:اف ام سبيريدون ، رامي ام ، اميرة ، هيستريا كراون .

البواخر المنتظرة :

اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري

اطلس اليونان 14285 بنزينا ومازوتا توفيق غرغور

شوتل 2 طرابلس لبنان 44 / 7 مستوعبات ترمينال 21

علا لارنكا 2000 حديدا نضال البعيني

بريتا ك سيت 527 ماشية راسم شيبينغ

ام اس سي ليلى البيريه 9000 / 500 مستوعب ميديترانيان شيبينغ

ام اس سي ليفورنو بورسعيد 25380 / 1410 مستوعبات ميديترانيان شيبينغ

اي ار السفليث ليماسول 9000 / 500 مستوعب ميديترانيان شيبينغ

روبلوس باي اللاذقية 9250 / 458 مستوعبا ميريت شيبينغ

اوكي اوغوست ليماسول 10250 /650 مستوعبا ميريت شيبينغ

فيديليو مارساكس 10580 / 854 مستوعبا ميريت شيبينغ