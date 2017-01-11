شركة ت. غرغور وأولاده تكافئ زبانها الأوفياء ضمن فئة الشاحنات

كجزء من برنامج ولاء الزبائن، دعت شركة ت. غرغور وأولاده الزبائن الأكثر ولاءً في قطاع الشاحنات في عام 2016 لرحلة مخصصة إلى شتوتغارت، ألمانيا، حيث تعرفوا على منشآت التصنيع في مرسيدس-بنز واكتشفوا المتحف المذهل.

وفي هذه المناسبة، قال السيد سيزار عون، المدير العام لمرسيدس-بنز وسمارت في ت. غرغور وأولاده: “زبائننا هم أساس نجاحنا وهم جوهر مهمتنا. نودّ أن نشكرهم بشكل خاص على ولائهم ودعمهم المتواصل لنا على مر السنين. فالهدف الأهمّ بالنسبة إلى ت. غرغور وأولاده يكمن في توفير أعلى مستوى من الخدمة المحترفة لزبائننا. ونحن نهدف إلى تحسين تجربتهم، ونتطلع إلى سنوات عديدة من التعاون والنجاح في المستقبل.”

وتضمّنت الرحلة زيارة لمصنع مرسيدس-بنز لتجميع السيارات في سيندلفينجن وهو أكبر مصنع لمرسيدس-بنز في العالم، إذ يضمّ مركزًا للأبحاث والتطوير مخصص لمركبات مرسيدس-بنز. كما تمكّن الزوّار خلال هذه الجولة من اكتشاف عالم إنتاج السيارات والمركبات المدهش حيث تابعوا عملية تصنيع وتركيب أجزاء السيارة المختلفة من البداية وحتى النهاية، بالإضافة إلى مراقبة عدد كبير من الروبوتات وهي تقوم بتجميع الآليات المختلفة.