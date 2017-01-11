فنيانوس بحث خطر الطيور على الطيران في مطار رفيق الحريري

المطار – درويش عمّار:

في أوّل زيارة له إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد توليه مهام وزارة الاشغال العامة والنقل ترأس الوزير يوسف فنيانوس مساء أمس اجتماع عمل عقد في المديرية العامة للطيران المدني حضره المسؤولون الاداريون والأمنيون في المطار، وتم البحث في أوضاع هذا المرفق حيث أعطى الوزير فنيانوس التوجيهات اللازمة للتنسيق بين كل الإدارات والأجهزة المختصة العاملة في المطار.

وأكد فنيانوس في مؤتمر صحفي عقده بعيد الاجتماع، انه «مقابل أن أكون وزيراً في الحكومة أو إقرار قانون انتخاب جديد، أفضل إقرار قانون جديد وإجراء انتخابات على أساسه علماً انني امثل جهة سياسية في البلد».

وشدّد فنيانوس أن «هدفي الأساسي تعيين هيئة الطيران المدني وإلى حينها هناك أمور يومية سنعالجها، وتتعلق بشكل المطار والمضمون، فكل مشروع الطيران قائم على سلامة المطار وأمنه، نحن لا نريد ان نكون مهددين بإدراجنا على اللائحة السوداء».

وأشار فنيانوس إلى انه طلب من المدير العام للطيران المدني وكل المعنيين بالمطار تقديم تصوراتهم لحل بعض المشاكل.

وكشف وزير الاشغال انه «خلال تولي الوزارة سأطلق ثلاث مناقصات في المطار لن يُزاد أي حرف عليها، وكل ما يكتبه ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة سيطبق، فسلطتي تقف فقط عند القانون، اما سلطتي في السيادة فلا تقف عند أحد، وأنا امثل شخصاً لا يقف عند أحد».

وحول مشكلة الطيور قال الوزير فنيانوس: «إنها تشكّل خطراً على الطيران. وأنا مستعد للذهاب إلى مجلس النواب او الوزراء للحصول على أموال إضافية من أجل تغليف مصب نهر الغدير، إذا لم تتوافر الكمية اللازمة من الاسمنت، وسأجتمع الخميس المقبل مع وزير البيئة لوضع الخطط النهائية والتفصيلية لهذا الموضوع».