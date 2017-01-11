فورد تكشف عن F-150 وتعيد إنتاج برونكو، وتقدّم رنجر الجديدة كلياً

محمد عمر
  • فورد تكشف عن شاحنة فورد F-150 الجديدة، الأكثر متانة وذكاء وقدرة، وتشتمل على تقنية هي الأولى ضمن فئتها، بما فيها نظام التنبيه قبل الاصطدام مع إمكانية تمييز المشاة، ومثبت السرعة التفاعلي مع ميزة Stop-and-Go ومودم 4G LTEالمدمج، ونظام المزامنة SYNC® ، ونظام B&O PLAY الصوتي
  • بيك أب فورد رنجر متوسطة الحجم الجديدة كلياً تعود إلى سوق أمريكا الشمالية في عام 2019
  • فورد برونكو SUV القوية متوسطة الحجم والجديدة كلياً تعود في عام 2020 كسيارة عالمية، وسيتم تصنيع برونكو ورنجر في مصنع ميشيغان لتجميع السيارات
  • خدمة مشاركة وسائل النقل المملوكة من فورد باعتماد التطبيق الذكي في سان فرانسيسكو وأوستن وتكساس ستتوسع لتشمل 8 مدن جديدة هذا العام من بينها مدينة واحدة في العالم على الأقل
  • فورد تقدم رؤية مدينة المستقبل City of Tomorrow لتحفيز الإبداع ومساعدة المدن على مواجهة تحديات وسائل النقل وتحرّك الناس بسهولة أكبر في الحاضر والمستقبل

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