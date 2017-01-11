«فيتش» وضعت القطاع بمرتبة متقدّمة بين دول المنطقة

وضعت وكالة التصنيف الدولية «فيتش»، القطاع المصرفي اللبناني في فئة «مستوى منخفض لقابلية التعرّض للضغوط» إلى جانب77 نظاماً مصرفياً آخر على مؤشرMacro-Prudential Indicator، الذي يحدّد تراكم الضغوط المحتملة في الأنظمة المصرفية نتيجة مجموعة معيّنة من الظروف، وذلك في تقويمها السنوي للمخاطر في 114 نظاماً مصرفياً في اقتصادات متقدمة وناشئة.

ويحدّد التقويم حالات النمو السريع للتسليفات لسنتين متتاليتين، ونسبة النمو الحقيقي في أسعار الوحدات السكنية، وسعر الصرف الحقيقي وأسعار الأسهم الحقيقية.

ويستند التقويم الى ثلاث سنوات من البيانات السنوية، منقسمة إلى فترتين متداخلة، مدة كل واحدة منها عامان، مع حدّ أقصى لمؤشرات معيّنة في كل فترة والتي تؤدي إلى تغيير نتيجة مؤشر Macro-Prudential Indicator في حال تخطت هذا الحدّ الأقصى.

وأفادت الوكالة بأن نتيجة «1» عن المؤشر، تدل إلى مستوى منخفض لقابلية التعرّض للضغوط، في حين أن نتيجة «2» تعكس مستوى معتدلاً لقابلية التعرّض للضغوط ونتيجة «3» تدل إلى مستوى عالٍ لقابلية التعرّض للضغوط.

ووفق نتائج التقرير الذي ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة «بنك بيبلوس»، أبقت الوكالة نتيجة لبنان على المؤشر «1» منذ تشرين الأول 2013، وفي تشرين الأول من العام 2013، حسّنت نتيجة لبنان على المؤشر إلى «1» ما شكّل تقدماً من نتيجة «2» التي سبق وأعطتها للبنان.

بذلك، حصل لبنان، إلى جانب أنغولا، والبحرين، والكاميرون، والكاب فيردي، ومصر، وإسرائيل، وكينيا، والكويت، والمغرب، وناميبيا، ونيجيريا، وعمان، والمملكة العربية السعودية، وجزر السيشيل، وجنوب أفريقيا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة وأوغندا، على نتيجة «1» عن المؤشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشملت هذه الفئة بلداناً أخرى مثل كندا، والدانمارك، وفرنسا، وألمانيا، واليابان والولايات المتحدة الأميركية.

جودة النظام المصرفي

في موازاة ذلك، أشارت الوكالة إلى أن القطاع المصرفي اللبناني جاء بين 15 نظاماً مصرفياً صنّفتهم في فئة «b» على مؤشر النظام المصرفي(Banking System Indicator) والمؤشر هو مقياس لجودة النظام المصرفي أو قوته، ومستمد من تصنيفات وكالة «فيتش» الطويلة الأمد الفردية للمصارف، ويستثني المؤشر عمدًا الدعم المحتمل من المساهمين أو الحكومات لأن الهدف هو تسليط الضوء على نقاط الضعف في النظام والتي قد تؤدي إلى الحاجة إلى مثل هذا الدعم.

وحل لبنان في فئة «b»، إلى جانب مصر ونيجيريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك إلى جانب دول أخرى مثل الأرجنتين، وأرمينيا، والإكوادور وكازاخستان وغيرها عالمياً.

وأفادت «فيتش» بأن 60 في المئة من الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة لديها مؤشر نظام مصرفي «a» أو أكثر، وأضافت أن ثلاثة قطاعات في الدول المتقدمة مصنّفة «aa»، في حين أن قطاعاً واحداً مصنّف «ccc» أو أدنى، وأشارت إلى أن قوة النظام المصرفي النموذجية في الأسواق الناشئة تتراوح بين «b» و «bb»و»bbb»، إضافة إلى ثلاثة قطاعات مصنّفة «a» وقطاعين مصنّفان «»ccc.

وكان لبنان من بين 11 دولة حصلت على نتيجة «1» في مؤشر Macro-Prudential Indicator والمصنّفة في فئة «b» على مؤشر قوة النظام المصرفي.