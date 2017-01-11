“نيسان” تطلق برنامج اختبار القيادة “درايف إنوفيشن” لعملائها المحتملين

أطلقت نيسان الشرق الأوسط برنامج اختبار قيادة السيارات “نيسان درايف إنوفيشن” المصمّم خصّيصاً لعملائها المحتملين حسب شخصيتهم والذي يتيح لهم اختبار تجربة غير مسبوقة. وتندرج هذه الخطوة في إطار سعي “نيسان” لتخطي حدود توقعات عملائها الحاليين والمحتملين وتقديم الأفضل لهم، ولهذا ركزت الشركة على موضوع اختبار القيادة الذي بقي من التجارب الثابتة في القطاع لعقود طويلة من الزمن.

وبهذه المناسبة، قال سمير شرفان، المدير التنفيذي لشركة “نيسان الشرق الأوسط”: “ترفع ’نيسان‘ شعار ’إبداع يثير الحماس‘، وهو شعار ينبغي ألا يقتصر على عملائنا الحاليين فقط. ولهذا تتيح الشركة لجميع المهتمين بقيادة إحدى سياراتنا الجديدة فرصة خوض تجربة مصممة خصيصاً لمواكبة تطلعاتهم”. وأضاف شرفان: “تشكل السيارات التي نقودها انعكاساً لشخصياتنا، ولهذا فإن توفير تجربة مصممة خصيصاً للتفاعل مع العملاء المحتملين ومواكبة تطلعاتهم الشخصية تؤكد على التزام ’نيسان‘ الراسخ بإرساء معايير جديدة في مجال خدمة وكسب رضا العملاء”.