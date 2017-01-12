حاصباني بعد اجتماع مع أعضاء نقابة المستشفيات الخاصة: اولوية وزارة الصحة عدم رفض مريض على باب مستشفى

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني إثر اجتماع مع أعضاء نقابة المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون استغرق أكثر من ساعة أن اللقاء خصص للتواصل والتحاور بإيجابية وصراحة عن كل تحديات القطاع الصحي.

وأكد حاصباني”إن أولويات وزارة الصحة تتمثل في تأمين طبابة المواطن اللبناني في شكل سليم مئة في المئة سواء كان ذلك على حساب الوزارة أو الجهات الضامنة الأخرى، فلا يتم رفض مريض على باب مستشفى في حال كان بحاجة الى العلاج واستوفى الشروط”.

وكشف عن “الإتفاق على آلية للمتابعة وحصول تنسيق حثيث بين المستشفيات في حال وردت حاجة لنقل مريض من مستشفى إلى آخر، إذ من الواجب تأمين هذا النقل إلى المستشفى المناسب في الوقت المناسب”.

ولفت إلى أن “الإجتماع شكل كذلك فرصة للحديث عن آليات إدخال المرضى إلى المستشفيات والطوارئ، وآليات تبادل المعلومات بين المستشفيات وتحسين الخدمة، فضلا عن آليات تحسين العلاقة بين المستشفيات ووزارة الصحة بما يسهم في تعزيز قدرة المستشفيات على معالجة المرضى الذين يتلقون العلاج على حساب وزارة الصحة”.

واشار الى “إن القطاع الصحي اللبناني من أفضل القطاعات الصحية في المنطقة، ولا شك أن هناك تحديات علينا مواجهتها وحلها بالتفاهم بين الأطراف المعنيين. لذلك، تقدمنا بطلب واضح من نقابة المستشفيات الخاصة لالتزام المعايير الموضوعة في العقود الموقعة معها، على أن يتم تفعيل آليات تعاون لتأمين سلامة الخدمة الصحية للمواطنين”.