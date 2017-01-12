طابع بريدي تذكاري في ذكرى انطلاق برنامج مكافحة شلل الأطفال

أعلنت وزارة الإتصالات في بلاغ رقمه 1/1 انها ستضع في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري، بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق برنامج مكافحة شلل الأطفال، المجاز إصداره بموجب القرار الرقم 286/1 تاريخ 18/4/2016 وفقا لما يلي:

النوع موضوع الإصدار الفئة ل.ل العدد تاريخ الوضع في التداول

تذكاري الذكرى الثلاثين لانطلاق 2,000 30,000 20/1/2017

برنامج مكافحة شلل الأطفال

يتم بيع الطابع البريدي التذكاري للمجموعات في المكاتب البريدية من تاريخ وضعه في التداول بتاريخ 20/1/2017 لمدة ستة أشهر، وبعدها توضع الكميات المتبقية منه في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية.