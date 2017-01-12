طابع بريدي في ذكرى “مكافحة شلل الأطفال”

أعلنت وزارة الإتصالات في بلاغ رقمه 1/1 انها ستضع في التداول بالتنسيق مع شركة “ليبان بوست” الطابع البريدي التذكاري، بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق برنامج مكافحة شلل الأطفال، المجاز إصداره بموجب القرار الرقم 286/1 تاريخ 18/4/2016 وفقا لما يلي: النوع: تذكاري، والموضوع: الذكرى الثلاثين لانطلاق برنامج مكافحة شلل الأطفال، أما السعر 2,000 ليرة لبنانية والعدد 30000، على أن يتم الوضع في التداول بتاريخ 20/1/2017.

ويتم بيع الطابع البريدي التذكاري للمجموعات في المكاتب البريدية من تاريخ وضعه في التداول بتاريخ ولمدة ستة أشهر، وبعدها توضع الكميات المتبقية منه في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية.