من هو أفضل بنك في العالم بـ “الشمول المالي”؟

منحت مجلة “The Banker”، ضمن تصنيفها السنوي للبنوك حول العالم، “بنك فلسطين” جائزة أفضل بنك في العالم في مجال الشمول المالي، كما حصل البنك على جائزة ثانية ضمن “أفضل بنك في فلسطين للعام 2016”.

وتأتي هذه التصنيفات التي حصل عليها بنك فلسطين لريادته في تطوير الخدمات المصرفية وتوسعها وتلبيتها لاحتياجات عملائه على المستويين المحلي والاقليمي خلال العام 2016 ضمن منظومة شاملة لأخلاقيات المهنة والقيم المتعارف عليها.

وجرى تسليم الجائزة خلال حفل كبير عقد بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة عدد من اصحاب الأعمال ورؤساء مجالس إدارة ومدراء عامين لمؤسسات مصرفية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبحضور رواد القطاع المصرفي العربي والعالمي.