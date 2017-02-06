توتر واشنطن – طهران يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط يوم أمس وسط مخاوف من تمديد عقوبات أميركية جديدة ضد إيران يمكن أن تؤثر على إمدادات الخام.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن منذ اختبار إيران للصواريخ الباليستية الأمر ما دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وانعكس التوتر بين واشنطن وطهران بشكل سلبي على سوق النفط بسبب القلق من تصاعد حدة الخلاف بين الجانبين، فبلغ سعر برميل نفط برنت في العقود الآجلة نحو 56.86 دولاراً للبرميل مرتفعا 5 سنتات عن الإغلاق الأخير. كما ارتفع سعر برميل النفط لغرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة خمسة سنتات ليلامس 53.88 دولاراً للبرميل.

وتتزامن الخلافات الأميركية – الإيرانية في وقت تحاول فيه الدول المنتجة للنفط استعادة التوازن بأسعار النفط من خلال كبح جماح تخمة المعروض في الأسواق خاصة بعد توصلهم لاتفاق لخفض الإنتاج بنسبة نحو 2 في المئة.