فتوح: لقاء الأمناء العامين لجمعيات واتحادات المصارف بالعالم في نيسان

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن انعقاد لقاء «الأمناء العامين لجمعيات واتحادات المصارف في العالم»، بدعوة من اتحاد المصارف العربية وباستضافة مملكة البحرين، وبرعاية البنك المركزي البحريني في 24 نيسان المقبل.

وأوضح فتوح في بيان، عن أن «هذا اللقاء سيدعى اليه إضافة إلى الاتحادات التي تمثل التكتلات المصرفية الكبرى في العالم، الأمناء العامون لجمعيات واتحادات المصارف في كل من: منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الاتحاد الأوروبي، الصين، إفريقيا، المملكة المتحدة البريطانية، الولايات المتحدة الأميركية، ودول الآسيان الرئيسية مثل سنغافورة وماليزيا وتايلاند»، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيكون «الرابط بين جمعيات المصارف والبنوك التجارية والمركزية في العالم، مؤكدا أن «لجمعيات المصارف دورا رئيسيا في حماية القطاعات المصرفية، التي هي قاطرة النهوض والاستقرار في بلدانها».

وأشار إلى أنه «سيتم رفع التوصيات التي سيتوصل اليها المجتمعون في صيغة ورقة عمل، إلى قمة الحوار المصرفي العربي – الأميركي حول البنوك المراسلة، الذي سينظمه الاتحاد في نيويورك في مقر البنك المركزي الفدرالي الأميركي في تشرين الأول المقبل. كما سترسل نسخ من هذه التوصيات الى المنظمات العالمية الرئيسية مثل: صندوق النقد الدولي ولجنة بازل والفاتف، ومجلس الاستقرار المالي».

ولفت الى أن «المجتمعين سيناقشون العلاقات المصرفية عبر الحدود وعلاقات المراسلين، والعوائق والتشريعات التي تواجههم، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بتخفيض المخاطر».