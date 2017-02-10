الرامي: زيادة الرسوم على المشروبات الروحية ينعكس سلبا على المطاعم والملاهي

علق نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي على موضوع الضرائب الجديدة، فقال في تصريح له: “السياحة تسعى دوما إلى تقديم الجودة والخدمة والنوعية بأفضل الأسعار، إلا أنه في حال فرضت زيادة في الرسوم والضرائب على المشروبات الروحية فذلك سينعكس سلبا على المطاعم من جهة، لأن نسبة مبيع الكحول فيها تصل إلى 30% وعلى الملاهي من جهة أخرى، اذ ترتكز مبيعاتها على الكحول وتصل نسبتها إلى 90%”.

أضاف: “سنضطر إلى رفع أسعارنا في ظل وضع اقتصادي سيء ولا يحتمل، فبدلا من محاربة الهدر والفساد جاء فرض الرسوم والضرائب وأضحينا كمن يطلق النار بنفسه على رجليه”.

وختم الرامي: “أتوقع أن ترتفع الفاتورة السياحية بين %10 و15%، علما أن المستوى الاقتصادي الحالي لا يسمح بذلك وسيؤدي بنا إلى وضع كارثي”.

الوكالة الوطنية