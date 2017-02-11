هذا ما طالب به مجلس العمل والاستثمار

استكمل مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية، جولته الحالية في العاصمة بيروت، بلقاء وزير الخارجية جبران باسيل في مقر الوزارة، والاستماع منه إلى شرح عن جولته الإفريقية، كما تطرق الحديث إلى قانون الانتخاب الجاري بحثه في لبنان، وضرورة تمثيل المغتربين بمقاعد محددة.

وأكد عضو الوفد المحامي بطرس يونس، خلال اللقاء، مشاركة المجلس “بوفد كبير” في الدورة الجديدة من مؤتمر “طاقات اغترابية” الذي تستضيفه بيروت، وأن المجلس سيحث المغتربين الللبنانيين في دول الخليج العربي على المشاركة في هذا الحدث الكبير لما له من أهمية على الصعيد الوطني”.

المحطة الأخيرة للوفد كانت مع وزير الاقتصاد رائد خوري، حيث جرى بحث عدد من الأفكار الهادفة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية، وفي هذا الصدد قال عضو الوفد جمال الجوهري: “وضعنا إمكاناتنا وخبراتنا، كمجلس وكأفراد، بتصرف الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة الاقتصاد، لبلورة رؤية اقتصادية لبنانية تحاكي رؤية السعودية”.

يذكر أن وفد المجلس ضم رئيس المجلس محمد شاهين، الأمين العام فادي قاصوف، أمين السر ربيع الأمين والأعضاء: إلياس الزغبي، حسن حطيط، بطرس يونس، جمال الجوهري، طوني الراعي وسامر شقير.