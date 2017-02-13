أضخم مشروع لتوزيع الغاز في الخرطوم

كشف محمد زايد عوض، وزير النفط والغاز السوداني، اليوم، بدء تنفيذ أضخم مشروع لإمداد وتوزيع الغاز بولاية الخرطوم.

وأوضح الوزير السوداني أن تنفيذ المشروع يستهدف ضمان إمداد الغاز على نطاق واسع بولاية الخرطوم، بعد نجاح المشروع التجريبي الذي نفذته شركتان تعملان في مجال توزيع المشتقات النفطية، على أن يتم الإمداد للمستهلكين عبر إنشاء محطات لتعبئة الغاز للمواطنين وذلك لضمان دقة الأوزان وسرعة الإمداد.

وقال زايد إن المشروع يتوقع أن يخفض تكاليف النقل والمناولة، مشيرا إلى أن بداية المشروع ستكون بإنشاء شبكة من الأنابيب في المجمعات السكنية الكبيرة، وإقامة مراكز توزيع في الأحياء، وأن المشروع ظل لفترة عام ونصف العام تحت الدراسة.

المصدر: وكالات