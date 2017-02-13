أول مصرف للـ”بيتكوين” في العالم

افتتح في وسط العاصمة النمساوية فيينا أول مصرف لعملة بيتكوين، لبيع وشراء العملة الرقمية، ما سيجعل من العمليات المرتبطة بالعملة أكثر سهولة وأمانا.

وتقوم فكرة المصرف الجديد الذي يسمى بيتكوين بنك على جعل عمليات بيع وشراء بيتكوين أكثر سهولة وأمانا من تنفيذها مع وسطاء في الإنترنت، أي أنه أصبح الآن باستطاعة الأشخاص تحويل اليورو إلى بيتكوين وبالعكس بواسطة ماكينات صراف آلي.