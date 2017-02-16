شركة ألفا تطلق مبادرة جديدة ضمن مسيرتها نحو التحول الرقمي مع “Oracle”

أعلنت شركة ألفا، الشبكة الخلوية اللبنانية الأولى التي تتولى أوراسكوم للإتصالات إدارتها عن مبادرة جديدة لها في إطار عملية التحول الرقمي بالشراكة مع “Oracle” عبر اعتمادها حلول Exadata في خطوة هي الأولى من نوعها في قطاع الإتصالات في لبنان، وذلك لتحسين تجربة مشتركيها وتعزيز أداء الشركة وتخفيض نفقات التشغيل وتدعيم خططها للاستدامة من خلال الحد من استهلاك الطاقة والمساحة المطلوبة للبيانات.

وعلق السيد عماد حامد، المدير التقني في ألفا على هذه الإتفاقية بالقول: “في إطار سعينا المستمر للابتكار وتقديم أفضل الحلول الممكنة، وبفضل تعاوننا مع شركائنا الرائدين في التكنولوجيا، أصبح بإمكاننا اليوم مواكبة النمو المتزايد لحجم البيانات ضمن أنظمتنا بالإضافة إلى تقديم الحلول المبتكرة.”

وتابع حامد: “بفضل اعتمادنا حلول “Exadata” التي تقدمها “Oracle”، كأول مشغل في لبنان يعتمد هذه الحلول، بإمكاننا تحقيق كفاءة أكبر في إدارة العمليات والأعمال لدينا، من خلال تسريع عملية تحليل الطلبات من حيث الحجم كما القدرة على اتخاذ القرارات التجارية بشكل لحظوي. إنه تحدِ لنا إلا أننا على ثقة كاملة بنجاحه مع شركائنا في Oracle.”

وفي تعليق له قال آلان نهرا، مدير منطقة لبنان لدى “Oracle”: “نحن نواكب عصرا جديدا من التكنولوجيا يعتمد على الأجهزة المحمولة التي باتت تلعب دوراً محورياً في حياتنا. ونحن نشهد تزايداً ملحوظاً للعثرات الرقمية مما يتطلب من شركات الاتصالات تحسين أنظمتها والعمل على التكيف مع مثل هذه الحالات.”

وأضاف نهرا: “تعد حلول قاعدة البيانات المتطورة والفعالة والموثوق بها من المسائل الهامة بالنسبة الى شركات الاتصالات كي تكون قادرة على الاستفادة من التقنيات الرقمية وبالتالي تقديم أعلى مستوى من الخدمة للمستخدمين. ونحن سعداء لدخول لاستخدام شركة ألفا حلول “Exadata” التي تقدمها “Oracle” في إطار مسيرتها في التحول الرقمي والتي تسهم في تحقيق النمو وتقديم الحلول”.

الجدير بالذكر أن شركة ألفا اختارت تعزيز قواعد البيانات الحالية لديها من خلال أجهزة قواعد البيانات “Exadata” المجهزة بتقنية “Oracle – DBEE” ومجموعات التطبيقات الحقيقية Real Application Clusters والتقسيم.