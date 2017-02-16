نهرا اقفل 4 محال تجارية في البترون غير مستوفية الشروط

اقفل محافظ الشمال رمزي نهرا 4 محال تجارية في منطقة البترون يعمل فيها عدد من الاجانب من دون حصولهم على اجازات عمل قانونية وهي: قسيم للمفروشات والبرادي chik maison la ، مطعم الصفا، مطعم الحمصي، وذلك استكمالا للحملة التي يقوم بها وزير العمل محمد كبارة باقفال المحال التجارية المخالفة لاحكام تنظيم عمل الاجانب وبناء لكتاب ارسله الوزير كبارة الى محافظ الشمال رمزي نهرا .