أهالي ببنين وفاعلياتها اعتصموا للمطالبة بالتيار الكهربائي

تنديداً بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وبدعوة من بلدية ببنين – العبدة ومخاتير البلدة نفّذ أهالي ببنين وفاعلياتها اعتصاماً في ساحة العبدة للمطالبة بتحسين ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، بمشاركة رئيس بلدية ببنين – العبدة د. كفاح الكسار، رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار ومخاتير ببنين والبلدات المجاورة وحشد كبير من المواطنين وأهالي البلدة.

وتخلّلت الاعتصام كلمات أبرزها لرئيس بلدية ببنين – العبدة د. كفاح الكسار الذي اعتبر أنّ «ما يحصل في موضوع الكهرباء والإهمال اللاحق بكل عكار بشكل عام يوحي وكأن عكار ليست من هذا الوطن كما يتعاملون معها مع العلم أنها هي رأس هذا البلد وأساسه». وأضاف: «هل يرضى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وكل المسؤولين في هذا العهد الجديد أن يكون هناك مقهورين ومظلومين ومسلوبين أبسط حقوقهم في دولتهم»، مؤكدا «أن الاعتصامات ستكون مفتوحة من الآن وصاعدا حتى نصل إلى حقوقنا».

كلمة مخاتير ببنين ألقاها المختار محمد السراج فأشار إلى أنّ «ببنين هي العائلة الكبرى للمخاتير ونحن نتضامن كمخاتير مع عائلتنا وأهلنا إذ ليس من المعقول أن تبقى هذه المنطقة من دون كهرباء وأولادنا تدرس على الشمعة لقد عدنا إلى الوراء مئات السنين، هذا الأمر لم يعد يحتمل وسوف يكون لنا في الفترة المقبلة تصعيداً أكبر وأوسع إذا لم تتم الإستجابة لمطالبنا».

رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار بدوره قال: «إن ما يحصل في بلدتنا ببنين والمناطق المجاورة وفي كل عكار لم يحصل حتى في مجاهل أفريقيا. الناس يئست وتعبت من هذا الوضع وفواتير مولدات الإشتراك تكوي الجيوب».

وأضاف: «نحن نصرخ بإسم كل مواطن ضاق ذرعاً مما آلت إليه الأمور في ما خص الكهرباء واعتصامنا سلمي كل تحركاتنا ستبقى سلمية لأننا تحت سقف القانون لكن ما يحزن أننا رغم كل ما نقدمه للوطن من تضحيات لا تبادلنا دولتنا إلا الحرمان والتهميش».

وفي الختام، قام المعتصمون بتشغيل مولد كهربائي كإشارة رمزية لاعتمادهم التام على المولدات في هذه الأيام.