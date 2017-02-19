الهيئات الاقتصادية في اجتماع إستثنائي: لمقاربة السياسة الضريبية بتمهّل وتأنِّ

عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا استثنائيا، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، حيث جرى التطرّق إلى الأوضاع الاقتصادية، في ضوء مناقشة مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة لعام 2017، وتوجّهات الحكومة إلى فرض أعباء ضريبية لتمويل زيادة النفقات في الموازنة.

وبنتيجة المناقشات صدر عن المجتمعين البيان الآتي:

أولا: تنوّه الهيئات الاقتصادية بحرص الحكومة على إقرار موازنة جديدة، بعدما تعذّر إصدار أي موازنة منذ العام 2005، كون الموازنة تشكل أداة أساسية للانتظام المالي وتفعيل الدورة الاقتصادية، ووضع رؤية اقتصادية للبلد.

ثانيا: إنّ الهيئات الاقتصاديّة التي لطالما طالبت بوجوب إقرار موازنة شفافة، تحذّر في الوقت ذاته من مغبّة تكبيد الموازنة وإرهاق المواطن والاقتصاد بالضرائب، الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى إرهاق الاقتصاد الوطني أكثر والذي يعاني من ركود وانكماش حاد نتيجة الأزمة التي مرّت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية.

كما تلفت الهيئات الاقتصادية إلى أن مقاربة السياسة الضريبية يجب أن تكون على مسار متمهل ومتأن، ولا يمكن التسرع في خلال أسابيع معدودة بالبت في العشرات من البنود الضريبية التي من شأنها تغيير النظام الضريبي والاقتصادي وضرب الميزات التفاضلية للبنان.

ثالثا: ترى الهيئات الاقتصادية أنّ إضافة أيّ أعباء ضريبيّة جديدة، خصوصا وأنّ الزيادات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة تقدّر بنحو 2400 مليار ليرة، سيكون لها في هذه المرحلة انعكاسات سلبية جدا على تعزيز آفاق النمو الاقتصادي وعلى تدفّـق الاستثمارات الخارجية ورصيد ميزان المدفوعات واستحداث فرص عمل للشباب، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين.

رابعا: تعتبر الهيئات الاقتصادية أنّ المدخل الرئيسي لرفد الأموال إلى الخزينة وتمويل عجز الموازنة، يكون من خلال وقف الهدر المستشري في مؤسسات الدولة وزيادة الإنتاجية وتفعيل الجباية.

خامسا: تعتبر الهيئات الاقتصادية أنّه في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها لبنان، ينبغي على الحكومة أن تعمد إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية وضخ السيولة في الدورة الاقتصادية وليس زيادة الضرائب وفق موازنة العام 2017 التي تتضمن 27 ضريبة جديدة، مقابل عدم وجود أي خفض للإنفاق والهدر.