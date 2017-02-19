مزارعو البطاطا في عكار: لوقف المنافسة الخارجية

ناشد مزارعو البطاطا في سهل عكار، خلال لقاء عقد في مركز تعاونية مزارعي البطاطا في حلبا، وزير الزراعة غازي زعيتر إيقاف استيراد البطاطا المصرية التي «تدخل بشكل عشوائي وبانواع غير مطابقة للمواصفات»، وأشاروا إلى أن «مواسم عكار تنتظر تأمين الاسواق المحلية والخارجية لتصريف الانتاج».

وإذ دعا المزارعون إلى إيجاد أسواق لنحو 60 الف طن لإنتاج عكار، اي بزيادة عن استهلاك السوق المحلي، ومن المتوقع ان يكون انتاج عكار نحو مئة الف طن، لفتوا الى أن «اوضاعهم مأساوية نتيجة تراكم الديون للصيدليات الزراعية ولأصحاب الاراضي، ولخسائر في السنوات المنصرمة».

وقال رئيس جمعية تعاونية مزارعي البطاطا عمر الحايك: «اذا لم يتم تدارك الامر بتنظيم الاستيراد الخارجي، وتأمين اسواق للانتاج المحلي، فحتما مقبلون الى كارثة كبيرة».