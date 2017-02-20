انماء طرابلس: لاقرار السلسلة وعدم فرض ضرائب جديدة

تمنت جمعية إنماء طرابلس والميناء في بيان بعد اجتماع لها برئاسة روبير الفرد حبيب “عدم زيادة أي رسوم وضرائب جديدة على الشرائح الفقيرة والمتوسطة في مشروع الموازنة الذي تناقشه الحكومة حاليا”.

وأكدت الجمعية ان “المواطن لم يعد يحتمل أي ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، مما يثقل كاهله ويزيد الأعباء عليه”، متمنية أن “يصار الى درس هذه المسألة بترو، وتأني حفاظا على استقرار الإقتصاد الوطني ولقمة عيش المواطن”.

ورأت الجمعية “ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب وعدم إرجاء البت فيها وتصحيح الأجور لأكثر من 200 الف موةظف، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها المواطن”، مؤكدة على “عدم ربط إقرار السلسلة وإعطاء العمال حقوقهم بضرائب جديدة”.