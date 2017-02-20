حركة مرفأ بيروت: دخول 7 بواخر ومغادرة 6

رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 19 باخرة، منها 7 بواخر جديدة حملت 37267 طنا، فيما غادرت 6 بواخر، وينتظر وصول 3 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.
البواخر الجديدة:
اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري
ايردانوس ليدر 7 1117 سيارات هنري هيلد
صن شاين 8 3000 ذرة مدور شيبينغ
تانكربلمار 10 300 سيارات البدر شيبينغ
علاء جي 10 1400 خضار مدور شيبينغ
سيكانيا 12 23600 حديدا ماراكيبا
كاسيوبيا 16 7500 /550 مستوعبا ميريت شيبينغ
البواخر التي غادرت: بلو موون ، هوغ ترافلير ، سي ماستر ، هيريتاج ليدر ، سمية جي ، غاز فيديليتي .
البواخر المنتظرة :
اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري
ليلي ها اوديسا 10496 ذرة تي سي اس
فريدوم سيت 1500 ماشية تمارا شيبينغ
شوتل 2 طرابلس لبنان 162 / 6 مستوعبات ترمينال 21