حركة مرفأ بيروت: دخول 7 بواخر ومغادرة 6

رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 19 باخرة، منها 7 بواخر جديدة حملت 37267 طنا، فيما غادرت 6 بواخر، وينتظر وصول 3 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.

البواخر الجديدة:

اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري

ايردانوس ليدر 7 1117 سيارات هنري هيلد

صن شاين 8 3000 ذرة مدور شيبينغ

تانكربلمار 10 300 سيارات البدر شيبينغ

علاء جي 10 1400 خضار مدور شيبينغ

سيكانيا 12 23600 حديدا ماراكيبا

كاسيوبيا 16 7500 /550 مستوعبا ميريت شيبينغ

البواخر التي غادرت: بلو موون ، هوغ ترافلير ، سي ماستر ، هيريتاج ليدر ، سمية جي ، غاز فيديليتي .

البواخر المنتظرة :

اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري

ليلي ها اوديسا 10496 ذرة تي سي اس

فريدوم سيت 1500 ماشية تمارا شيبينغ

شوتل 2 طرابلس لبنان 162 / 6 مستوعبات ترمينال 21