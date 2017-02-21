جمعية المصارف بعد لقاء وزير المال: الضريبة على الفوائد يجب ألا تشمل المفعول الرجعي

أعلن رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه توافق الجمعية مع وزير المال علي حسن خليل عن أن «أي مفعول ضريبي يتناول المصارف وبصورة خاصة فوائد المصارف، ألا يكون له أي مفعول رجعي»، وأبدى تفائله في «أن ينقل الوزير وجهة نظرنا إلى مجلس الوزراء»، مؤكداً استمرار القطاع في تمويل الدولة.

وكان وزير المال قد بحث أمس مع وفد من جمعية المصارف برئاسة طربيه، في الإجراءات الضريبية التي يتضمّنها مشروع موازنة العام 2017.

وأدلى طربيه بعد اللقاء، بتصريح مما قال فيه: عقدنا كجمعية مصارف اجتماع عمل مع وزير المال تناول موضوع الساعة وهو سلة الضرائب التي تناقش اليوم في مجلس الوزراء والتي تفرض لائحة طويلة من الضرائب التي تتناول معظم القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص القطاع المصرفي، وكان حوار صريح في ما بيننا، ونعتبر وزارة المال شريكاً فعلياً للقطاع المصرفي بفعل دورنا الكبير في تمويل الدين العام ونفقات الدولة، ليس من الآن بل منذ عشرات السنين. وبالطبع سينقل الوزير وجهة نظرنا إلى مجلس الوزراء.

وأضاف: لم تكن كل الأفكار متطابقة في ما بيننا، لكن توقفنا عند نقطة رئيسية تتعلق بأن أي مفعول ضريبي يجب في منظاره أن يتناول المصارف وبصورة خاصة فوائد المصارف، ألا يكون له أي مفعول رجعي، يعني ألا يشمل المُكتتب بها سابقاً لأنه جرى الإكتتاب بها وفقاً لقواعد وشروط، ويجب أن تستمر هذه الشروط مرعيّة وألا تخلق أعباء جديدة تتناول السوق المحلية نظراً إلى الأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالسوق المالية بلبنان وبموقعه كمركز مالي يفترض فيه أن يحترم المقوّمات التي يجري على أساسها التعامل مع هذه السوق، ونحن متفائلون في أن ينقل الوزير وجهة نظرنا إلى مجلس الوزراء.

حوار

وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت جمعية المصارف تحول دون إقرار السلسلة، قال طربيه «نحن لا نحل مكان الدولة في تقرير ما تريده بالنسبة إلى موجباتها وموظفيها، نحصر بحثنا في موضوع الضريبة المتعلقة بتوازن قطاع العمل، لأن أي أعباء قد تلحق بهذا القطاع بصورة غير محسوبة وتتجاوز ببعض معدلاتها وفقاً للدراسة التي قدمناها للوزير، القطاع الضريبي في بعض الأحيان الـ70%، تؤدي بالفعل الى إلحاق الأذى بالمصارف وعملها الذي بلغ هذا المستوى من التكليف لأن مقررات «بازل 3» تفرض تواجد وتوازن رساميل معينة من المصارف، لا يمكن أن يأتي تدبير غير محسوب ويقتطع منها هذه النسب الكبيرة بصورة خاصة المصارف الصغرى، نظراً إلى حجمها وعدم تحمّلها مثل هذه الأعباء.

وعن نقاط الخلاف مع وزير المال قال: طرحنا على الوزير هواجسنا والوزير له موقف تتعلق بلائحة من الضرائب الموجودة والمقرّرة سابقاً، هذا الحوار هو فكري وليس مطلبياً، نشكر الوزير لتفهمه، لأن هناك مواضيع عدة لا تزال قيد الدرس ولمسنا منه تفهّماً لوجهات النظر ليس فقط في موضوع معدلات الضرائب، بل أيضاً موضوع التعامل بين الإدارة والمؤسسات الاقتصادية.

وعن رأي جمعية المصارف في الحملة على الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان، قال: قطاعات الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف أيدّت ما يقوم به مصرف لبنان من سياسات ليست ناتجة عن الحاكم، بل عن هيئة مصرف لبنان له مجلس مركزي وهيئة عليا، فبالتالي نحن خاضعون للسلطة ولا نقيّمها. الدولة تقيّم السياسة النقدية ما إذا كان عملها مناسباً أو لا. السلطة النقدية ارتأت الأمور وفقاً لأرقام لديها في السوق.