الحاج حسن في ملتقى الاعمال اللبناني المصري: لزيادة الواردات المصرية الى لبنان مقابل زيادة صادراتنا اليها

أكد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، في كلمة القاها خلال الجلسة المخصصة عن التبادل الصناعي بين مصر ولبنان، في ملتقى الاعمال اللبناني – المصري، “عمق العلاقات بين البلدين وتمسك لبنان بتطويرها وترسيخها على مختلف الصعد”.

واعلن الحاج حسن “ان المشكلة الاقتصادية في لبنان تعود الى عدة عوامل، اهمها الخلل في الميزان التجاري بين لبنان وعدد من الدول التي اغرقت السوق المحلي ببضائعها ومنتجاتها وتمنعنا من تصدير بضاعتنا الى اسواقها لاسباب غير مرتبطة بالجودة ولا بالمواصفات، وانما في اطار سياساتها الحمائية”.

ودعا وزير الصناعة الى “تخفيض الواردات اللبنانية من 19 مليار دولار الى 15 مليار دولار ورفع الصادرات من 2,5 مليار دولار الى نحو 5 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك لتخفيف العجز والمديونية والمحافظة على مؤسساتنا وفرص العمل”.

وقال: “لا مانع لدينا من زيادة الواردات المصرية الى لبنان مقابل زيادة صادراتنا اليها مع ضرورة اقتناع التجار اللبنانيين بوجوب تخفيض الواردات من دول اخرى”.

وكشف عن طلب مصري لتحديد لائحة تفاضلية لعشر سلع لبنانية، والاستعداد لاستيرادها من لبنان دون اي معوقات، داعيا الى اعداد هذه اللائحة في أسرع وقت.

واكد وزير الصناعة “ان لا مشكلة سياسية مع احد من الدول عندما نطالب بتخفيض وارداتها الى لبنان”، موضحا “ان دعوتنا تنطلق من حرصنا على الاقتصاد الوطني وعلى قطاعاتنا الانتاجية المهددة”.