تحقيقات الضمان.. تابع

تابع قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات اليوم تحقيقاته في ملف اختلاس اموال عامة عائدة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقدم وكيل المدعى عليه سمير عون مذكرة دفوع شكلية سيتم ابلاغها الى الشركات،

ومن ثم الى النيابة العامة المالية لابداء الرأي.

الوكالة الوطنية للاعلام