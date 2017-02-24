إجراءات ترامب الضريبية تُضعف الدولار

يتجه الدولار لتكبد أولى خسائره الأسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما أدلى وزير الخزانة الأميركي الجديد ستيفن منوتشين بتصريحات أدت إلى انحسار التداولات.

وانخفض الدولار بفعل هذه التصريحات وتراجع مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية 0.2 في المئة، اليوم الجمعة، ليصل إلى 100.82 مسجلا تراجعا طفيفا منذ بداية الأسبوع.

وكان منوتشين أشار يوم أمس الخميس، الى أن أي خطوات تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السياسات الضريبية لن يكون لها سوى تأثير محدود على الأرجح هذا العاموإن كان يريد إقرار الإصلاح الضريبي قبل شهر آب.