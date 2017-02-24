ما هي الدول الأكثر استحواذاً للناتج المحلي العالمي؟

يبلغ حجم الناتج العالمي نحو 74 تريليوناً و152 مليار دولار، وتتصدر 10 دول قائمة الأكثر استحواذاً على الناتج العالمي بما يعادل 49 تريليون دولار.

تشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة تنتج ما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي (24.3%)، وتتقدم بما يقارب من 100 نقطة مئوية من الصين التي تحتل المرتبة الثانية باستحواذها على 14.8% من الناتج العالمي، وبعدها اليابان 5.99% من الناتج.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، وفق تقرير للبنك الدولي، بناتج محلي يصل إلى 18.03 تريليون دولار، تليها الصين بـ 11 تريليون دولار، فاليابان بـ 4.38 ترليونات دولار، ثم ألمانيا (3.36 تريليونات)، وبريطانيا (2.86 تريليون)، وفرنسا (2.42 تريليون)، والهند (2.09 تريليون)، وإيطاليا (1.82 تريليون)، والبرازيل (1.77 تريليون) وأخيراً كندا بنحو 1.55 تريليون دولار.

بمعنى آخر، يوازي الناتج المحلي الأميركي ما تنتجه 7 دول مجتمعة (اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إيطاليا، والبرازيل).

أما عربياً، فتحتل السعودية المرتبة 20 عالمياً في حجم الناتج المحلي بنحو 646 مليار دولار، متبوعة بالإمارات في المرتبة 30، حيث يصل ناتجها إلى 370 مليار دولار، ومصر في المرتبة 31 بـ 331 مليار دولار.