مستقبل الأمن الغذائي مهدد!

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، من خطر يحيق بمستقبل الأمن الغذائي في العالم بسبب الضغط الشديد على الموارد الطبيعية وتزايد عدم المساواة وآثار التغير المناخي.

كما دعت المنظمة الأممية في تقرير بعنوان “مستقبل الأغذية والزراعة: توجهات وتحديات” إلى بذل جهود مضاعفة لتجنب الإخفاق في بلوغ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة والقضاء على الجوع.

وقال التقرير إنه “رغم تحقيق تقدم حقيقي وكبير في جهود تقليص الجوع في العالم خلال العقود الثلاث الماضية إلا أن كلفة التوسع في انتاج الغذاء والنمو الاقتصادي كانت مرتفعة على البيئة الطبيعية”.

ورجح التقرير أن يزيد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية بنسبة 50 في المئة لإطعام قرابة 10 مليارات نسمة بحلول 2050، ما سيزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية الشحيحة مع تراجع الإقبال على تناول الحبوب مقابل زيادة تناول اللحوم والفواكه والخضروات والأطعمة المصنعة بسبب تحول النمط الغذائي السائد.

وتساءل التقرير حول قدرة الزراعة ومنظومات الغذاء في المستقبل على مواصلة تلبية حاجات سكان العالم المتزايد في ظل عوائق إضافية مثل “التغير المناخي وتقلبات الأمطار وزيادة حالات الجفاف والفيضانات”.

ورأى التقرير الدولي أن قدرة منظومات الغذاء على انتاج طعام كاف وبشكل مستدام مرهونة بالقيام بتحولات كبرى للقضاء على الجوع والحاجة إلى تسريع الجهود نحو الاستثمار في منظومات الغذاء وإعادة تنظيمها حتى لا يبقي الكثير من الجوعى عام 2030″ الذي حددته أجندة أهداف التنمية المستدامة للقضاء نهائيا على انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية.