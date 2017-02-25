تحرك جديد للمستأجرين…وهذا ما طالبوا به

نظمّت لجنة المستأجرين، في ساحة ساسين في الأشرفية، اليوم السبت، مسيرة بالشموع، احتجاجاً على قانون الإيجارات، كان قد سبقها اعتصام، طالب خلاله المشاركون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ”رد القانون الى المجلس النيابي”.

وكان المستأجرون قد بدأوا تجمعهم عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، في ساحة ساسين، حيث رفعوا اللافطات المطالبة ب”رد القانون”، واطلقوا الهتافات المنددة به وب”تهجير نحو مليون لبناني من أماكن اقامتهم”، وواكبت القوى الأمنية المسيرة والإعتصام.

وتحدث بداية، رئيس تجمع المحامين للدفاع عن المستأجرين القدامى اديب زخور، الذي طالب ب”رد القانون، وبالتوازن والعدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر”.

وقال: “فخامة الرئيس ميشال عون، الشعب اللبناني العظيم يناديك اليوم، أن ترد القانون الى المجلس، والا تسجل في عهدكم تهجير مليون مواطن لبناني بقانون تشوبه الثغرات القانونية. لقد اوضحنا لكم اننا نريد العدالة الإجتماعية للطرفين للمالك والمستأجر، للمالك ان يسترد ملكه، وللمواطنين الا يتشردوا على الطرقات. قراراكم يا ابيض يا اسود، وانتم تعودتم ان تكون كلمتكم نعم نعم او لا لا”.

وأضاف: “لقد اوضحنا لكم ان هذا القانون، يشرد الناس خصوصاً، أن هناك مليوني نازح في الأراضي اللبناني، نطلب العدالة والتوازن للطرفين المالك والمستأجر، هذا القانون يشكل خطرا على الامن القومي والإجتماعي، ولقد اوضحنا لكم مخاطره الاقتصادية من هنا بخطة اسكانية”. وأعلن “استئناف الاعتصام غدا عند الخامسة من بعد الظهر، على ان يتم التجمع عند الرابعة في ساحة ساسين”.

كرم

وثمّ تحدث عضو هيئة الدفاع عن المستأجرين انطوان كرم، فطالب أيضاً عون بـ”رد القانون. وقال الجنرال عون اعرف ان امامك ثلاثة خيارات:

– الخيار الأول: رد هذا القانون، فأنت حامي الدستور، والدستور اعتدي عليه من قبل مجلس نيابي، قلت عنه سابقا بأنه غير شرعي، وهو الخيار الأمثل.

– الخيار الثاني: توقيع هذا القانون اذا اعتبرته دستوريا، اقول لك اذا قرأت القانون القانون غير دستوري لذلك نطلب منك رده.

– الخيار الثالث: فوضعه في الدرج وهذه ليست من عاداتك”.

وحذّر عون من “قيام سوليدير 2 في عهده”، طالباً منه: “لا تسمح بعهدك ان يمر هذا المشروع الذي سيكون بعده سوليدير 3، وأن توقف هذه المهزلة”، منددا ب”المجلس النيابي، الذي صاغ القانون على قياسه”، مطالبا ب”رده الى المجلس النيابي الجديد وليس الى المجلس الحالي”. وتلا الاعتصام مسيرة شموع سارت في الشوارع المجاورة لساحة ساسين.