اختتام مهرجان التسوّق في النبطية

النبطية -سامروهبي

نظّمت جمعية تجار محافظة النبطية حفل اختتام شهر التسوّق في النبطية برعاية النائب ياسين جابر، وبالتعاون مع اتحاد بلديات الشقيف وبلدية النبطية ومركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي في النبطية ونادي الشباب الحسيني، وذلك في الساحة العامة للمدينة بحضور ممثل النائب هاني قبيسي الدكتور محمد قانصو، رئيس اتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جميل جابر، ممثل رئيس بلدية النبطية الدكتور احمد كحيل عضو المجلس البلدي المحامي محمد حجازي، رئيس جمعية تجار محافظة النبطية جهاد فايز جابر، ممثل غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب ابراهيم طيراني، رئيس النادي الاهلي في النبطية محمد بيطار، آمر مفرزة الطوارىء في قوى الامن الداخلي في النبطية النقيب مصطفى قاووق المسؤول السياسي لحزب البعث العربي الاشتراكي في الجنوب فضل الله قانصو، المنسّق الإعلامي في النادي الحسيني في النبطية مهدي صادق، وأعضاء بلدية النبطية وجمعية التجار وفريق إسعاف مدينة النبطية ومخاتير النبطية وشخصيات سياسية وتربوية نقابية واعلامية وتجارية واقتصادية وبلدية واختيارية وفاعليات. افتتاحا النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة رئيس بلدية النبطية الدكتور احمد كحيل القاها عضو البلدية المحامي محمد حجازي.

ثم ألقى رئيس جمعية تجار محافظة النبطية جهاد فايز جابر كلمة مما قال فيها: «نسعى بكل ارادتنا وطوحاتنا للنهوض بواقع مدينتنا الاقتصادي بجهود تتضافر وتتكاتف فيما بيننا لاننا نستحق وتستحق هذه الارض ان تكون على الخارطة الاقتصادية لهذا الوطن، وجزءا لا يتجزأ من بنيته».

جابر

وألقى النائب جابر كلمة رأى فيها أن «المطلوب دوما المبادرة والسعي، ويجب ان نستمر دائما في العمل وفي المحاولة وفي بذل الجهد لأن النبطية اليوم أصبحت تشكل مركز ثقل كبير في جبل عامل خاصة على الصعيد التجاري، الثقافي والعلمي، النبطية اليوم تشهد هجرة وعودة اليها من بيروت ومن الضاحية، أصبحت تتمتع بكل مزايا المدينة الكبيرة وسوف تكتمل هذه المزايا من خلال استكمال بناء المؤسسات من سرايا كبيرة جديدة ومن قصر عدل جديد، وهناك مخطط لاجل بناء جديد للجامعة اللبنانية».

بعدها أشرف النائب جابر ورئيس جمعية التجار جهاد جابر على سحب تومبولا والهدايا مقدّمة من مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي وهي عبارة عن غسالات وبرادات وتلفزيونات وادوات كهربائية.

وكانت كلمة لكل من المنسق الاعلامي للنادي الحسيني في النبطية مهدي صادق، ثم للفنان شكري شكرالله ثم أُقيم سحب تومبولا للصغار وتوزيع الهدايا على الاطفال الفائزين، وقدم الفنان شكري شكرالله والساحر شيكو عروضا واسكتشات فلكلورية، فضلا عن شخصيات كرتونية فنية مميزة لاقت اعجاب الحضور.