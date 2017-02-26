ملفا الموازنة والانتخابات النيابية يُنذِران بأزمة

أحاط معهد التمويل الدولي وضع لبنان الاقتصادي بنظرة تفاؤلية، مستنداً إلى معطيات عدّة تتعلّق بالأوضاع السياسية المحلية من جهة وبالعلاقات بين لبنان والدول الخليجية من جهة أخرى.

وربط معهد التمويل نسبة النمو المتوقّع في لبنان بتنفيذ إصلاحات جذرية، متوقّعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 3% في العام 2017 مقارنة بنسبة نمو 1.4% في العام 2016، ومرجّحاً أنْ تؤدي الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية إلى انتعاش متواضع في استثمارات القطاع الخاص وصادرات السلع والخدمات. لكن في ظل دخول ملف الموازنة العامة في دائرة السجالات السياسية، ومواجهة عملية إقرارها أكثر من عقبة، بموازاة تأزم ملف الانتخابات النيابية، باتت الإصلاحات الجذرية غير قريبة الأجل، وبالتالي فإن تحقيق نمو مرتفع أو مقبول بالحد الأدنى للاقتصاد اللبناني لم يعد بالأمر السهل.

معهد التمويل

لفت معهد التمويل الدولي في تقرير أوردته النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، إلى تحسّن العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أنّ الأخيرة لم تتخّذ خطوات ملموسة حتى الآن لرفع الحظر المفروض على سفر مواطنيها إلى لبنان، لذلك، لم يتوقع المعهد انتعاشاً كبيراً في النشاط السياحي، الذي يُعَدّ واحداً من محركات النمو الرئيسية في لبنان.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر السلبية المحدقة بالنظرة المستقبلية للوضع الاقتصادي في لبنان تشمل المماطلة والتأجيل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والمشاحنات السياسيّة وتأجيل موعد اجراء الانتخابات النيابية المتوقعة في أيار 2017، بالإضافة إلى عودة ظهور أزمة نفايات أخرى والتي من شأنها أن تحدّ من انتعاش القطاع السياحي.

وتوقّع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بمعدّل 4% سنوياً خلال الفترة الممتدة بين العام 2017 و2020 بناءً على الأوضاع الراهنة، ولكنه توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدّل 5.5% سنوياً خلال الفترة ذاتها إذا قامت السلطات اللبنانية بتنفيذ إصلاحات جذرية وعميقة.

بيروت الأغلى إيجاراً

وعلى صعيد آخر، تصدّرت بيروت المدن الأكثر غلاءً في الشرق الأوسط لعام 2017، وتلتها الدوحة، بالنسبة لكلفة إيجار منزل لموظفي الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات، وذلك وفق مسح سنوي أجرته الشركة الاستشارية EuroCost International، التي كشفت أن تصنيف العاصمة اللبنانية لم يتغيّر منذ مسح العام 2010.

ويقارن المسح معدّل كلفة إيجار شقة ذات غرفتي نوم أو ثلاث في مدن رئيسية حول العالم لموظفي الشركات الكبرى، ويحوّل هذا المعدل إلى عملة اليورو. وصنف المسح بيروت في المرتبة الـ11 عالمياً في العام 2017، أي دون تغيير في ترتيبها عن العام 2016، والأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وأظهر المسح الوارد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، أن بيروت والدوحة هما المدينتان الوحيدتان في منطقة الشرق الأوسط اللتان صُنّفتا بين أغلى 20 مدينة في العالم من حيث كلفة إيجار منزل لموظفي الشركات المتعددة الجنسيات، وتعد الدوحة المدينة الثانية الأكثر غلاء في الشرق الأوسط بعد بيروت، وجاءت في المرتبة 13 عالميا، وتبعتها أبو ظبي في المرتبة الثالثة كالمدينة الأكثر غلاء في الشرق الأوسط والتي جاءت في المرتبة 21 عالميا، ودبي في المرتبة الرابعة في الشرق الأوسط وفي المرتبة 22 عالميا، والرياض في المرتبة الخامسة في الشرق الأوسط وفي المرتبة 30 عالماً.

ووفق نتائج المسح فقد اعتبرت بيروت أكثر غلاءً من واشنطن، والدوحة، ولوس أنجلوس، وأقل غلاء من جنيف، وموسكو وسنغافورة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات تعكس سوق الإيجار المحلي لموظفي الشركات المتعددة الجنسيات فقط، وبالتالي، تختلف عن سوق الإيجار للسكان المحليين من حيث مستوى الأسعار وتطورها.

تباطؤ العقار

إلى ذلك استهلّ القطاع العقاري اللبناني عام 2017 على تباطؤٍ مقارنةً مع الشهر الأخير من العام السابق، ووفق احصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة فإن عدد المعاملات العقاريّة سجّل إنكماشاً بنسبة 32.81% خلال شهر كانون الثاني / يناير 2017 إلى 4.350 معاملة، ترافقاً مع تدهور قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 42.51% إلى 570.84 مليون دولار.

ونتيجةً لذلك، تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 14.44% على أساسٍ شهريٍّ إلى 131.227 دولاراً، من 153.372 دولاراً في كانون الأوّل / ديسمبر 2016.

أمّا على صعيدٍ سنوي، فسجّل عدد المعاملات العقاريّة زيادة بنسبة 1.28%، كذلك، ارتفعت قيمة معاملات المبيع العقاريّة 8.77% على أساسٍ سنوي، كما تحسّن متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة بنسبة 7.39% سنويّاً إلى 131.227 دولاراً في شهر كانون الثاني / يناير 2017.

تجارة التجزئة

ولاحظ مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة Q4-2016 أن الأسواق تحرّكت نسبياً في ظل الظروف الإيجابية، خلال الفصل الأخير من العام 2016، إنما سرعان ما عاد النشاط إلى التباطؤ خلال فترة التشاور لتشكيل الحكومة وظلّ متواضعاً حتى بعد التأليف.

واستنتج المؤشر أن مشكلة الاستهلاك في الأسواق اللبنانية، على تنوّع قطاعاتها، باتت مشكلة بنيوية، وأن العامل النفسي لم يعد المحرّك الأوحد أو الأساسي لها، رغم أهميته، فهنالك اعتبارات جوهرية أخرى تمتّ للقوّة الشرائية وأولويات الإنفاق، ولهيكلية فئات المستهلكين ما بين لبنانيين ونازحين وزوّار.

وأوضح المؤشر أن أرقام أعمال مختلف قطاعات تجارة التجزئة لاتزال متواضعة، ووقع التحسن المرتقب غير ملموس. وجاءت نتائج الفصل الرابع المجمعة لتعكس انخفاضاً إسمياً بنسبة – 1.92% مقارنة بأرقام الأعمال للفصل الأخير لسنة 2015. في حين ترتفع نسبة الإنخفاض هذه الى مستوى – 5.00% إذا ما طبقنا مؤشر غلاء المعيشة الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي لهذه الفترة ودققنا في الأرقام الحقيقية.

مؤشّر الحركة الاقتصاديّة

أما بالنسبة الى مؤشّر الحركة الاقتصاديّة في لبنان، والذي يتضمّن سلّةً من المؤشّرات، ألا وهي إستيراد المشتقّات النفطيّة وإنتاج الكهرباء وحركة مقاصّة الشيكات وتسليمات الإسمنت وحركة المسافرين الأجانب وحركة التجارة الخارجيّة والكتلة النقديّ «M3»، فقد أظهر انكماشاً بنسبة 6.23% خلال الشهر الأخير من العام 2016 إلى 291.8، مقارنةً بنتيجة 311.2 في شهر تشرين الثاني.

فيما على صعيدٍ سنوي، فقد تراجع هذا المؤشّر بنسبة 3.47% مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر كانون الأوّل من العام 2015، والبالغ حينها 302.3 الأمر الذي يعكس تباطؤاً في النشاط الاقتصادي في البلاد.