ديون أميركا “تلف الكرة الأرضية” 77 ألف مرة

ذكر موقع “nationaldebtclocks” أو (عداد الدين القومي) الذي يحسب لحظة بلحظة الدين في العالم والدين القومي لأغلب البلدان الرئيسية، أن الدين القومي الأميركي يدور حول 20 تريليون دولار، وتبلغ الفائدة السنوية على هذا الدين ما يصل إلى 444 مليار دولار.

ويفصل الموقع، أن الفائدة المستحقة على الدين الأميركي كل ثانية تبلغ 14 ألف دولار، بينما نصيب المواطن الأميركي من الدين القومي أكثر من 61 ألف دولار للفرد (عدد سكان الولايات المتحدة حوالى 324 مليون نسمة).

وتبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 106 في المئة (الناتج المحلي الإجمالي لأميركا نحو 18 تريليون ونصف التريليون دولار).

ومن التفاصيل المثيرة، أنك لو وضعت الدين بأوراق فئة دولار واحد متراصة، فإن طولها يدور حول الأرض من وسطها 77 ألف و559 مرة.

وإذا وضعت المبلغ فوق بعضه، سيصل ارتفاع الكومة إلى أكثر من 2 مليون و177 ألف كيلومتر، وتلك المسافة تساوي أكثر من خمس رحلات في الفضاء من الأرض إلى القمر.