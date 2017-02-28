لجنة الأشغال ناقشت شكاوى المواطنين والمسؤولين في اغلاق عدد من شوارع وسط بيروت

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب: الوليد سكرية، نبيل نقولا، قاسم هاشم، علي عمار، خالد زهرمان، كاظم الخير، أنطوان زهرا، جوزف المعلوف، حكمت ديب، محمد الحجار وسامر سعادة.

كما حضر الجلسة المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، المدير العام لهيئة إدارة السير والمركبات والآليات المهندسة هدى سلوم وممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – رئيس شعبة المرور – العقيد جهاد الأسمر.

وناقشت اللجنة شكاوى المواطنين والمسؤولين بالنسبة لإغلاق عدد من الشوارع في وسط بيروت أمام حركة السير وخصوصا في محيط ساحة رياض الصلح والتي ما زالت مستمرة منذ سنوات لحماية مقر الاسكوا، وبعضه غير مبرر مثل إقفال النفق المؤدي إلى أتوستراد سليم سلام وزقاق البلاط. ثم زيادة هذه الإجراءات مع انتقال إحدى المؤسسات الرسمية إلى المنطقة مؤخرا.

واوصت اللجنة الحكومة، وبشكل خاص وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المواطنين في هذه المنطقة مع المحافظة على الأمن الحقيقي الذي تحتاجه هذه المؤسسات.