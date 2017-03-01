خطاب ترامب رفعَ الدولار

ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية مدعوماً بتأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تعهداته خلال الخطاب الذي ألقاه أمس أمام الكونغرس، وفي ظل مؤشرات متزايدة حول احتمال رفع الفائدة منتصف الشهر الجاري.

وتقدم مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية-بنسبة 0.60% إلى 101.71 نقطة.

وارتفعت العملة الأميركية مقابل اليورو بنسبة 0.35% إلى 1.0540 دولار، كما ارتفعت مقابل الإسترليني بنسبة 0.20% إلى 1.2356 دولار، فيما تقدمت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.75% إلى 113.60 ين.

وتعهد الرئيس الأميركي في خطابه بمواصلة حملته ضد الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، مكرراً دعوته لإقامة جدار عازل بالمنطقة الحدودية مع المكسيك، كما أكد عزمه على إصلاح المنظومة الضريبية للبلاد وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر “كونفرنس بورد” لثقة المستهلك الأميركي إلى 144.8 نقطة خلال شباط من 111.8 نقطة في كانون الثاني، مسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2001.