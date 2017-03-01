مؤتمر الاستثمار الزراعي: لتحقيق الأمن الغذائي

أوصى المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي بضرورة تحقيق الأمن الغذائي العربي عبر الاستفادة من الموارد الزراعية المتوفرة في الدول العربية.

وحث المؤتمر، الذي نظم على مدى يومين في العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة 20 دولة عربية، تحت عنوان “غذاؤنا مسؤوليتنا”، الدول العربية على تهيئة مناخ الاستثمار بتحديث القوانين والتشريعات والسياسات الاقتصادية ومنح الاعفاءات والامتيازات.

وشملت التوصيات أيضا، تبسيط الإجراءات باتباع أسلوب النافذة الواحدة للمستثمرين في القطاع الزراعي، وتطوير البنيات التحتية من طرق وسدود وشبكات كهرباء وري، خاصة في المناطق الزراعية، وتحديث القوانين التي تنظم وتحدد ملكية الأراضي الزراعية والمشاريع الاستثمارية بالدول العربية.

وطالب المشاركون بالعمل على جذب القطاع الخاص عبر تقديم الضمانات والحوافز للدخول في شراكات مع القطاع العام في مجال الاستثمارات الزراعية وبلورة الفرص الاستثمارية للمشروعات في القطاع الزراعي.